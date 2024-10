Twente-Lazio, dove vederla in diretta tv e streaming Europa League 2024/2025: orario e probabili formazioni

Trasferta olandese per la Lazio, che finora ha sempre vinto, in occasione della terza giornata di Europa League: Baroni verso la rivoluzione, ecco il possibile undici delle aquile

La Lazio affronta il Twente in Olanda in un match valevole per la terza giornata di Europa League. Finora la squadra di Baroni ha sempre vinto e convinto: due su due, sette gol fatti e uno solo subito. Numeri da urlo per le aquile, che stasera, giovedì 24 ottobre (ore 21:00), proveranno a spiccare il volo.

Europa League: Twente-Lazio, quando si gioca e a che ora

Trasferta olandese per la Lazio, che scenderà in campo allo stadio ‘De Grolsch Veste’ di Enschede contro il Twente stasera, giovedì 24 ottobre, con fischio d’inizio del match fissato alle 21:00. L’undici allenato da Marco Baroni ha vinto le precedenti due gare disputate in Europa League: al 3-0 dell’esordio rifilato alla Dinamo Kiev ha fatto seguito il poker al Nizza.

La terza giornata della competizione pone la compagine olandese, che finora ha ottenuto due pareggi, sulla strada delle aquile: una partita che cela non poche insidie, ma che gli ospiti vogliono vincere per continuare a viaggiare a punteggio pieno. A seguire la Lazio ospiterà il Porto, quindi Ludogorets, Ajax, Real Sociedad e Braga.

Dove vedere Twente-Lazio in diretta tv e streaming

La partita tra Twente e Lazio è un’esclusiva targata Sky. Sarà dunque possibile vedere il match in tv sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio (252), previo abbonamento alla pay-tv satellitare.

Per quanto riguarda lo streaming, sono due le opzioni: l’incontro di Europa League potrà essere seguito attraverso l’app SkyGo, disponibile su pc, smartphone e tablet, oppure tramite NOW, piattaforma che trasmette i contenuti del palinsesto di Sky.

Le probabili formazioni

Tra scelte obbligate e turnover, Baroni opterà per quella che può essere definita una vera rivoluzione. A partire dal portiere, con Mandas, che ha già giocato contro il Nizza, favorito su Provedel. In difesa, da destra a sinistra, spazio a Marusic, Gigot, Romagnoli e Pellegrini, che farà rifiatare Tavares. In mediana si candidano a partire dal primo minuto Dele-Bashiru e Vecino, con Tchaouna, Pedro e Zaccagni al servizio dell’ex Salernitana Dia.

A guidare il reparto offensivo del Twente una vecchia conoscenza del calcio italiano, che in Serie A non ha avuto troppa fortuna. Già, Oosting punterà su Lammers, ex Atalanta, Empoli e Sampdoria.

Twente (4-2-3-1): Unnerstall; Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine; Regeer, Vlap; Steijn, Van Wolfswinkel, Rots; Lammers. Allenatore: Oosting

Unnerstall; Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine; Regeer, Vlap; Steijn, Van Wolfswinkel, Rots; Lammers. Allenatore: Oosting Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Dele-Bashiru, Vecino; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Dia. Allenatore: Baroni

L’arbitro della gara

A dirigere la sfida tra Twente e Lazio sarà l’arbitro montenegrino Nikola Dabanović, coadiuvato dagli assistenti Vladan Todorović e Srđan Jovanovic. Quarto uomo il serbo Miloš Milanović; al Var gli inglesi David Coote e Stuart Attwell.

