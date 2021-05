Ucraina, la stella è Oleksandr Zinchenko

L’Ucraina punta forte su Oleksandr Zinchenko in vista degli imminenti Europei: l’esterno è reduce da un’ottima stagione con il Manchester City, dove sotto gli ordini di Pep Guardiola è maturato ed esploso definitivamente.

Cresciuto nello Shakhtar Donetsk, dopo l’esperienza in Russia all’Ufa firma con il Manchester City, che lo manda subito in prestito al PSV Eindhoven per fare esperienza. Nel 2017 viene reintegrato nella rosa dei Citizens e diventa un punto di riferimento della squadra: nato come ala, arretra il ruo raggio d’azione, fino ad essere impiegato da Guardiola come terzino.

Nell’Ucraina, dove gioca invece abitualmente a centrocampo, è diventato capitano a 24 anni, il più giovane ad indossare la fascia nella storia della Nazionale.

OMNISPORT | 31-05-2021 14:57