Ufficiale: il Pisa esonera Maran e richiama D’Angelo

19-09-2022 23:12

È durata poco, troppo poco, l’avventura di Rolando Maran sulla panchina del Pisa. Dopo 6 gare e appena due punti conquistati, la società ha deciso per un cambio di rotta per provare ad abbandonare quell’ultimo posto in classifica, conseguenza naturale dei due pareggi e delle quattro sconfitte ottenute fino ad oggi.

Al suo posto torna Luca D’Angelo l’allenatore che nella scorsa stagione aveva condotto la squadra fino alla disputa della finale playoff, poi persa contro il Monza. D’Angelo ha firmato un prolungamento di due anni con la società pisana e dirigerà il suo primo allenamento tra martedì e mercoledì. Il club tramite alcuni tweet ufficiali ha ringraziato Maran ed il suo staff per il lavoro svolto e riabbracciato il “nuovo” responsabile tecnico.