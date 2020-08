Un altro colpo per il Monza: preso Colpani dall’Atalanta

Il Monza non si ferma e non ha intenzione di fermarsi. Gytkjaer, Maric, Donati Barberis e ora anche Andrea Colpani. Ufficiale l’acquisto del classe 1999, che arriva dall’Atalanta, club in cui è cresciuto, anche se non ha mai esordito.

Il centrocampista, 21 anni, è stato acquistato in prestito biennale con diritto di riscatto, che diventerà obbligo a determinate condizioni. “Il mercato estivo del Monza si arricchisce di un rinforzo giovane e già esperto di serie B: Andrea Colpani è biancorosso. Il giocatore è stato acquisito a titolo temporaneo biennale dall’Atalanta, con diritto di opzione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni”.

Colpani viene da una stagione di B giocata col Trapani, conclusa con la retrocessione. Dal punto di vista individuale, il nativo di Brescia ha collezionato 36 presenze al primo anno tra i professionisti.

Fa parte anche della nazionale Under 20, della quale è capitano. Ha preso parte al Mondiale del 2019, giocando per due volte anche da titolare.

OMNISPORT | 22-08-2020 15:31