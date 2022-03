Una vecchia intervista infiamma i tifosi: “Darò tutto per l’Inter”

23-03-2022 14:10

Dybala sì o Dybala no? Il giorno dopo la rottura definitiva tra l’asso argentino e la Juventus il mondo Inter si interroga sull’opportunità di ingaggiare la Joya, giocatore tecnicamente sopraffino ma con numerosi problemi fisici negli ultimi anni.

La vecchia intervista a Dybala

La tifoseria nerazzurra s’è scaldata oggi quando sul web ha iniziato a circolare una vecchia intervista all’argentino FCInternews, risalente al febbraio 2012: all’epoca l’attaccante aveva solo 19 anni e faceva meraviglie per l’Instituto di Cordoba, club dal quale, pochi mesi dopo, l’avrebbe poi prelevato l’allora presidente del Palermo Maurizio Zamparini.

Prima dei rosanero, però, l’Inter era stata vicina al giocatore: nell’intervista Dybala si dice felice dell’interessamento dei nerazzurri, il club del suo idolo Javier Zanetti.

Il fascino della maglia nerazzurra

“L’interesse dell’Inter è davvero qualcosa di straordinario”, diceva il giovane Dybala. “Se avrò l’occasione di giocare per l’Inter darò la vita per quella maglia”, aggiunge poi, prima di ribadire la sua stima per Zanetti.

La carriera di Dybala andò poi diversamente: l’apprendistato al Palermo, l’exploit in rosanero e, nel 2015, l’approdo alla Juventus. Leggere le dichiarazioni del giovane Dybala, però, hanno infiammato i tifosi dell’Inter.

La reazione dei tifosi interisti

“Parole di circostanza – commenta Kelvin su Facebook – preferisco 1000 volte Lautaro… E poi ci serve una punta di peso alla Lukaku”. Marco non ci sta: “Ok che è juventino… può non essere simpatico… ma dire che non serve è un’eresia”, commenta il tifoso.

Renzo ironizza: “Con 10 milioni all’anno di sicuro darebbe tutto per l’Inter”. “Ancora con questo giocatore inutile, c’è Lautaro, a noi serve altro”, il commento di Guglielmo. Mimmo non concorda: “Dybala servirebbe eccome, Paulo ti accogliamo a braccia aperte”.

“Anche stavolta il finale sarà identico”, afferma Valentina, che non crede a un Dybala in nerazzurro. E Dante è rassegnato: “Non verrà, ce ne faremo una ragione, ma il parco attaccanti ha bisogno di una revisione così come il centrocampo”.

SPORTEVAI