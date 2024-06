Under 21, Italia-Giappone: orario, formazioni e dove vederla in tv, quanta curiosità per Fabbian e Ndour

Azzurrini all'esordio nella 50a edizione del Tournoi Maurice Revello in Francia: Nunziata alla ricerca di nuove soluzioni in vista di Slovacchia 2025

L’Italia U21 di Carmine Nunziata torna a partecipare al prestigioso “Tournoi Maurice Revello”, vinto soltanto una volta dai nostri Azzurrini, nel 2008. La kermesse, in programma in Francia dal 3 al 16 giugno, vedrà protagonisti Zanotti e compagni a partire dalla giornata di domani, martedì, in occasione della gara d’esordio contro il Giappone. Entriamo nel dettaglio delle probabili formazioni del match, con un occhio all’orario del calcio d’inizio e a tutte le info utili per vedere la partita in diretta tv e live in streaming.

Dove vedere Italia-Giappone U21 in diretta tv e streaming

A 13 anni dall’ultima apparizione in questa competizione, l’Italia U21 tornerà a calcare il palcoscenico del “Tournoi Maurice Revello”, esordendo martedì 4 giugno alle ore 15 contro i pari età del Giappone, sul terreno di gioco di Vitrolles. Tutte le partite degli azzurrini saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su Rai 2 e live in streaming gratis su RaiPlay, la cui applicazione è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login. Una volta all’interno della piattaforma, basterà selezionare l’evento di riferimento e godersi i 90 minuti di Italia-Giappone. Servizio streaming attivo anche sul portale ufficiale della televisione di stato.

Aggiornamenti in tempo reale su risultato e marcatori dell’incontro anche su Rai Radio Uno e sui canali social ufficiali degli Azzurri, con contenuti originali pubblicati su Instagram, Facebook e X. Gli highlights di Italia-Giappone U21 saranno disponibili sugli stessi social network e su YouTube, poco dopo il fischio finale.

Il girone dell’Italia U21 al Tournoi Maurice Revello: il programma completo

Inserita nel girone B, l’Italia U21 di Carmine Nunziata dovrà vedersela con selezioni del calibro di Ucraina e Giappone, senza dimenticare le più modeste Panama ed Egitto. Azzurrini strafavoriti alla vigilia, almeno sulla carta. Si parte martedì 4 giugno, due giorni prima dell’impegno con la formazione ucraina, che precederà il turno di riposo previsto per sabato 8. Si tornerà poi in campo lunedì 10 contro Panama e, infine, mercoledì 12 con l’Egitto, per chiudere la fase a gironi.

Nell’altro raggruppamento, compaiono nazionali come Arabia Saudita, Costa d’Avorio, Messico, Corea del Sud e i padroni di casa della Francia.

Questo il girone B dell’Italia U21:

Italia

Egitto

Giappone

Panama

Ucraina

Date e orari delle partite della fase a gironi:

Italia-Giappone Martedì 4 giugno ore 15 (Vitrolles)

Ucraina-Italia Giovedì 6 giugno ore 15 (Aubagne)

Italia-Panama Lunedì 10 giugno ore 18.15 (Aubagne)

Italia-Egitto Mercoledì 12 giugno ore 18.15 (Salon)

La probabile formazione dell’Italia contro il Giappone U21

All’alba del “Tournoi Maurice Revello”, Carmine Nunziata si prepara a ripartire dal 4-3-3 apprezzato nelle ultime uscite, seppur con diverse rotazioni rispetto a quanto visto nel percorso di qualificazione a Slovacchia 2025. L’occasione giusta per provare nuove soluzioni e studiare alternative in grado di sopperire ad eventuali mancanze nei prossimi mesi, con la consapevolezza che non mancano talenti che hanno ampiamente esordito in Serie A. Tra questi, da segnalare il “bolognese” Fabbian, cresciuto nelle giovanili dell’Inter ed esploso definitivamente alla corte di Thiago Motta. Riflettori puntati anche su capitan Zanotti e su Cher Ndour, ragazzo reduce dall’esperienza con la maglia del Braga in Portogallo. Di lui, se ne parla un gran bene.

Tra i pali, Jacopo Sassi della Pro Vercelli, che potrebbe presto fare il salto di categoria in cadetteria. Zanotti e Bonfanti sulle corsie esterne, con Ghilardi e Dalle Mura a gestire il reparto arretrato. In mezzo al campo il trio formato da Fabbian, Bianco e Ndour, mentre toccherà a Volpato ed Esposito supportare Antonio Raimondo, capocannoniere della Ternana, neoretrocessa in Lega Pro dopo il playout con il Bari.

Ecco la probabile formazione dell’Italia U21 contro il Giappone:

ITALIA U21 (4-3-3): Sassi; Zanotti, Ghilardi, Dalle Mura, Bonfanti; Fabbian, Bianco, Ndour; Volpato, Raimondo, Esposito. Ct. Nunziata.

I convocati di Nunziata per il Tournoi Maurice Revello

Questo l’elenco completo dei calciatori convocati dal ct Nunziata per il “Tournoi Maurice Revello”: