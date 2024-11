Union SG-Roma, dove vederla in diretta tv e streaming Europa League 2024/2025: orario, probabili formazioni e arbitro

Quarta giornata di Europa League, appuntamento oggi pomeriggio con la Roma che se la vedrà contro i belgi per rimanere ancora in lizza a livello europeo

Quarta giornata della nuova Europa League e di nuovo in campo la Roma di Ivan Juric contro L’Union SG. Le avversarie si affrontano oggi 7 novembre in una partita decisiva per comprendere la profondità della crisi giallorossa dopo la scossa fortissima seguita all’esonero di Daniele De Rossi, l’altalena e i conflitti interni allo spogliatoio ma resi pubblici.

Insomma, nonostante Juric abbia centrato il risultato contro la Dinamo Kiev, la sfida contro l’Union SG ha una valenza anche in chiave campionato, oltre che europea. Appuntamento, dunque, per oggi pomeriggio giovedì 7 novembre alle ore 18:45.

Europa League: Union SG-Roma, quando si gioca

La Roma scende in campo stasera alle 18:45 per confermare le ambizioni europee di Juric e della proprietà americana, che ha evidenziato negli atti la rilevanza e la centralità della questione. La squadra capitolina è arrivata alla quarta giornata dopo un pareggio all’esordio contro l’Athletic Bilbao, ko per 1-0 contro l’Elfsborg durante la seconda giornata e la ripresa contro la Dinamo Kiev. Una vittoria che ha consentito ai giallorossi di rimanerea debita distanza sì dalle prime otto posizioni, ma non proprio cedere tutto.

Ecco riepilogate di seguito le informazioni fondamentali:

Partita: Union SG – Roma

– Dove: Stadio Re Baldovino, Bruxelles

Quando: giovedì 7 novembre 2024

Orario: 18:45

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport 252

Diretta Streaming: Sky Go, NOW

Competizione: Europa League

A che ora e dove vedere Union SG-Roma in tv

Chi vorrà seguire in tempo reale Union SG–Roma potrà collegarsi e seguire la diretta televisiva del match, valido per la quarta giornata nella competizione continentale, a partire dalle 18:45 su Sky.

Gli abbonati all’emittente satellitare potranno seguire il match sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252. La diretta prevede un ampio approfondimento in studio pre e post partita con commenti e interviste.

Union SG-Roma in streaming

Come di consueto, quanti vorranno collegarsi e vedere la partita della Roma in streaming potranno seguire live la sfida contro i belgi anche così.

Gli utenti interessati a Union SG-Roma dovranno connettersi attraverso smart tv o i propri device, tablet e smartphone, e ricorrere a NOW oppure scaricare l’app Sky GO disponibile per gli abbonati Sky.

Le probabili formazioni

Passiamo alle probabili formazioni. Ancora qualche problema per mister Juric che ha studiato l’undici possibile per l’Europa League dopo la brutta sconfitta contro il Verona. Torna El Shaarawy che ha recuperato dall’infortunio, possibile chance per Hummels. Out Hermoso che torna dopo la pausa. Ancora fuori Saelemaekers.

Roma (3-4-2-1) : Svilar; Mancini, Hummels, Angelino; Celik, Pisilli, Cristante, El Shaarawy; Dybala, Baldanzi; Shomurodov. All.: Juric

: Svilar; Mancini, Hummels, Angelino; Celik, Pisilli, Cristante, El Shaarawy; Dybala, Baldanzi; Shomurodov. All.: Juric Dinamo Kiev (4-2-3-1): Moris; Sykes, Machida, Burgess; Niang, Amani, Sadiki, Vanhouette, Lapoussin; David, Ivanovic. All.: Pocognoli

L’arbitro della gara