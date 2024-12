United Cup, Italia-Svizzera è già decisiva: Paolini sfida Bencic, Cobolli trova Stricker, poi Errani-Vavassori

La Nazionale azzurra, guidata da Furlan, debutta a Sydney contro gli elvetici che nel primo incontro hanno battuto la Francia: serve una vittoria per ipotecare i quarti.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Neppure il tempo di rompere il ghiaccio che l’Italia si trova già con le spalle al muro, o quasi. Già perché contro la Svizzera la Nazionale italiana di United Cup, la competizione a squadre miste di tennis in programma in Australia tra Perth e Sydney, si gioca subito la possibilità di accedere ai quarti di finale. Un ko promuoverebbe la selezione elvetica, che nella prima partita ha piegato 2-1 la Francia, costringendo l’Italia a complicatissimi calcoli per sperare nel ripescaggio. Una vittoria azzurra, invece, sarebbe una sorta di ipoteca verso il secondo turno.

United Cup, l’Italia di Furlan debutta con la Svizzera

Si gioca per il gruppo D ed è bene ricordare format e regolamento del torneo, che vede diciotto squadre divise in sei gironcini da tre: le vincenti dei gruppi passano il turno insieme alle due migliori seconde, una dei tre gironi con base a Perth, una dei tre gironi con base a Sydney. Scelta la formazione azzurra, capitanata da Renzo Furlan, l’allenatore che ha condotto Jasmine Paolini alla posizione numero 4 della classifica WTA: proprio Jas aprirà le danze contro Belinda Bencic, poi toccherà a Flavio Cobolli contro Dominic Stricker, quindi spazio al doppio misto formato da Sara Errani e Andrea Vavassori proprio contro Bencic-Stricker.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Paolini contro il tabù Bencic, per Cobolli c’è Stricker

Si parte alle 7.30 italiane di domenica 29 dicembre sul cemento della Ken Rosewall Arena di Sydney con Paolini in campo. Da brividi i due precedenti con Bencic, che li ha vinti entrambi. E la svizzera è in forma smagliante: suo il successo su Chloe Paquet (6-1 6-3) nel primo singolare contro la Francia, sua anche la firma nel decisivo successo nel match di doppio misto in coppia con Stricker. L’elvetico, avversario di Cobolli, si era arreso a Ugo Humbert sul risultato di 6-3 7-5. Un solo precedente tra Stricker, che occupa la posizione numero 300 al mondo, e l’azzurro: vittoria di Cobolli alle Next Gen ATP Finals del 2023.

United Cup, perché Errani-Vavassori giocheranno comunque

Anche in caso di 2-0 per l’una o per l’altra squadra, il match di doppio misto con in campo il tandem Errani-Vavassori si giocherebbe ugualmente, questo perché anche le sconfitte con una vittoria all’attivo potrebbero risultare decisive in ottica ripescaggio. La sfida tra Italia e Svizzera di United Cup sarà trasmessa in esclusiva dal canale della Federazione Italiana Tennis e Padel, Supertennis, con la possibilità per i tesserati di usufruire della diretta streaming attraverso l’app Supertennix. Il montepremi complessivo del torneo è di 11,17 milioni di dollari, con gettone speciale di partecipazione per i top 10 del ranking: 230mila dollari, più bonus vari legati ai singoli successi nella fase a gironi e nei successivi incontri fino alla finale.