Valentino Rossi mette nel mirino LeMans: farò i Rookie Test in Bahrain. "Obiettivo correre nel Wec e Hypercar"

Valentino Rossi farà il suo esordio al volante di una LMP2 in occasione dei Rookie Tests del FIA World Endurance Championship in Bahrain.

02-11-2023 15:57

Ci saranno nove titoli Mondiali MotoGP sulla pista del Shakir in Bahrain domenica prossima 5 novembre nei Rookie Test del Wec, il campionato di endurance. Un crossover di lusso come sempre quando di mezzo c’è Valentino Rossi in questa sua seconda vita dalle due alle quattro ruote. Il Dottore sale di livello, parteciperà ai test dei Rookie nella categoria LMP2 che si terrà esattamente il giorno dopo la fine del Mondiale 2023, attualmente in corso.

Per Rossi sarà il primo importante passo verso quelli che sono i suoi obiettivi: partecipare al Mondiale Endurance, guidare una delle Hypercar della BMW e ovviamente scendere in pista per la gara delle gare, la 24 Ore di LeMans.

Valentino Rossi ai test Rookie del Mondiale Endurance: l’annuncio

Il profilo Instagram ufficiale del campionato Mondiale Endurance ha ufficializzato la presenza del nove volte campione del mondo nei test dei Rookie nella categoria LMP2. “Un grande nome si aggiunge alla lista” – è stato il messaggio su Instagram a corredare l’annuncio.

Obiettivo Le Mans per Rossi: test in Bahrain con le LMP2

Valentino Rossi prenderà parte al Rookie Test, domenica 5 novembre in Bahrain, dopo l’ultimo atto del Mondiale. Si tratta di prove organizzate proprio dal Wec per consentire ai debuttanti di prendere le misure alle auto in vista del prossimo anno. Il Dottore correrà nel team belga WRT, con cui il Dottore da due anni corre nel GT World Challenge Europe, cogliendo uno storico successo a Misano. Valentino dividerà l’auto con Charles Weerts, altro protagonista nel campionato europeo.

Valentino Rossi non vede l’ora: “Voglio correre nel Wec”

Non è un segreto che Valentino Rossi stia valutando un percorso che lo porti su un prototipo, con BMW che gli darà modo di provare la M Hybrid V8 LMDh. Cosa che il pilota di Tavullia sottolinea nelle sue dichiarazioni di soddisfazione per la possibilità che gli viene data:

“Sono molto felice di provare la LMP2 per la prima volta! È una grande opportunità per il Team WRT, perché abbiamo in programma di provare la BMW Hypercar in futuro. Quindi, prima di salirci, penso che sia una buona opportunità provare la LMP2 perché è simile in termini di deportanza e sono curioso di capire il mio potenziale”.

Rossi, dai titoli MotoGP alle auto: il crossover

Un amore mai nascosto quello di Valentino Rossi per le quattro ruote. Nonostante le vittorie a profusione nel Motomondiale, l’escalation coi titoli 125cc e 250cc fino all’approdo anch’esso vincente in 500cc poi MotoGP sempre vincendo gare e titoli. Saranno 9 alla fine. Ma anche durante la sua epopea nel motociclismo, Rossi ha da sempre cullato il sogno di essere una sorta di eroe dei due mondi del motorsport.

Per anni, anche durante la sua attività in moto, Rossi ha partecipato al Monza Rally Show in cui vanta sette successi. In gara anche in una prova nel Mondiale di rally nel 2002. Nel 2019 il Dottore ha partecipato alla gara Endurance della 12 Ore del Golfo, mentre nel 2022 e 2023 partecipaal GT World Challenge Europe. E ancora: due round della 24H Series, la 24 Ore di Dubai e la 12 Ore di Bathurst.

Rossi, pazza idea F1: i test su Ferrari e Mercedes, con Schumacher e Hamilton

Nel 2004, sotto lo sguardo attento e la guida di Michael Schumacher, nel 2006 e nel 2008 il Dottore ha effettuato dei test con la Ferrari di F1 girando a Fiorano, Valencia e Mugello. In quel periodo se ne parlò a più riprese, il grande salto dalla MotoGP alla F1 proprio con la Ferrari. Montezemolo ci credeva, Rossi fu tentato ma alla fine non se ne fece nulla. I tempi non erano male Il Dottore continuò a vincere alla grande nella classe regina del Motomondiale. Un sogno rimasto nel cassetto.

Qualche anno fa poi, a fine carriera in MotoGP, Valentino Rossi è poi risalito su una Formula 1. Stavolta scambiandosi di sedile con Lewis Hamilton. Il Dottore provò a Silverstone la Mercedes W08 con cui l’inglese vinse il Mondiale di F1 del 2017 mentre Lewis salì sulla sua Yamaha YZR-M11.