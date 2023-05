Valorant, LXT esport campionesse italiane del Minerva Series

Il team femminile tutto made in Italy si aggiudica al debutto il titolo di campione delle Minerva Series.

Il debutto del team femminile di LXT Esports di Valorant è stato davvero impressionante, conquistando il titolo di campione nell’evento storico chiamato Minerva Series, il primo campionato italiano di Valorant. Questa vittoria ha garantito alle cinque ragazze della squadra la qualificazione al main event del VCT GAME CHANGERS CONTENDERS, una lega europea promossa da Riot Games, che avrà inizio il 24 maggio 2023. Le cinque giocatrici del roster sono Seffyra – Effy, aka Daniela Vrabie, 23 anni; Aranel, aka Sara Lippolis, 24 anni; Lia, aka Jamalia Duangrai, 18 anni; Regi, aka Regine Cabael, 22 anni e Giu, aka Giulia Venuti, 20 anni.

Questo team altamente motivato ha affrontato con grande determinazione il Minerva Series, il primo torneo amatoriale ufficiale femminile di Valorant, un FPS tattico sviluppato da Riot Games. Recentemente, la squadra ha siglato una partnership importante con Acer, che ha deciso di supportare le ragazze fornendo loro i potenti dispositivi della gamma Predator, il marchio dedicato agli appassionati di giochi hardcore. L’obiettivo di questa collaborazione è sostenere le donne nel campo della tecnologia, in particolare nel settore dei videogiochi, che sta registrando una crescita costante in Italia.

Il percorso del Team LXT Esports in questo primo split del campionato Minerva Series è iniziato con le qualificazioni. Le ragazze si sono subito distinte nel Q1, ottenendo il primo posto e la conseguente qualificazione alla finale. La finalissima si è disputata di recente, con la vittoria di LXT ESPORTS per 2-1 contro il team EXEED.

Roberto Daverio, presidente di LXT Esports, ha commentato: “Il successo che abbiamo ottenuto è interamente merito dell’impegno e della determinazione delle nostre ragazze. Ora ci stiamo preparando per il prossimo evento europeo, dove miriamo a fare altrettanto bene, grazie alla nostra preparazione tecnica, al coaching e alla formazione che stiamo ricevendo dai nostri partner Ask Advisory e Lexant. Siamo davvero orgogliosi di questo risultato straordinario che in pochi mesi ci ha portato alla vittoria del primo campionato italiano nella storia!”