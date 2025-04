Verona-Genoa 0-0, pagelle e moviola: tanta noia pur di salvarsi, l’arbitro fa arrabbiare Zanetti

Scontro diretto senza reti al Bentegodi, l’Hellas ci prova di più ma senza smalto, alla fine il punto va bene a entrambe le squadre

La salvezza val bene una partitaccia. Lo zero a zero del Bentegodi avvicina sia il Verona che il Genoa all’obiettivo e se per l’Hellas è una mezza occasione sprecata per garantirsi un finale di stagione tranquillo, per il Grifone è la conferma della bontà della gestione Vieira. Il Verona che esercita uno sterile possesso palla ruminando però una manovra troppo lenta e il Genoa che si difende con ordine, provando all’occorrenza qualche sortita avanti. Un copione che non è mai cambiato per una sceneggiatura da sbadigli. Rarissime le palle gol, un’utopia le emozioni a dispetto di un pubblico che non ha mai smesso di cantare. Un palo nel finale e un paio di interventi di Leali, qualche bizzarria dell’arbitro Marchetti le poche cose da segnalare oltre a una classifica che sorride ad entrambe.

Top e flop Verona

Ghilardi 5 . Falloso e impreciso, prende anche un giallo dopo 22′

. Falloso e impreciso, prende anche un giallo dopo 22′ Valentini 6. Con le buone o con le cattive fa sempre il suo dovere, anche senza badare all’estetica

Con le buone o con le cattive fa sempre il suo dovere, anche senza badare all’estetica Duda 5.5. A volte si perde in un bicchier d’acqua.

A volte si perde in un bicchier d’acqua. Sarr 5. Impreciso come non mai, sbaglia anche stop elementari.

Impreciso come non mai, sbaglia anche stop elementari. Mosquera 6. Una furia, a volte impreciso ma sempre in movimento.

Top e flop Genoa

Leali 6.5. Si fa trovare pronto ogni volta che viene chiamato in causa.

Si fa trovare pronto ogni volta che viene chiamato in causa. Martin 5.5. Meno efficace di altre volte, si limita al compitino.

Meno efficace di altre volte, si limita al compitino. Vitinha 6. Una scheggia, salta l’uomo e si propone con continuità

Una scheggia, salta l’uomo e si propone con continuità Pinamonti 6. Lotta su ogni pallone, aggressivo e determinato.

Chi è l’arbitro Marchetti

Classe 1989 l’arbitro Marchetti, la scelta di Rocchi per Verona-Genoa, è ormai un punto fermo nella Can A.B. La sua ascesa è stata molto rapida con l’arrivo in Serie B nel 2020 e il debutto in Serie A meno di un anno dopo, nel febbraio 2021. In linea con la nuova generazione arbitrale, è un arbitro portato a non estrarre un numero eccessivo di cartellini e a cercare il dialogo con i giocatori in campo. Non ha brillato il 31 ottobre scorso in Empoli-Inter ma si è riscattato in Como-Fiorentina e Juve-Bologna, bene anche nelle ultime uscite, a Bergamo per Atalanta-Cagliari e in Venezia-Lazio. Vediamo come se l’è cavata stavolta il fischietto di Ostia Lido.

I precedenti di Marchetti con Verona e Genoa

Sei i precedenti col Verona (1 vittoria, 3 pari e due sconfitte), tre col Genoa che con lui non aveva mai vinto (due pari e una sconfitta).

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Di Iorio e Yoshikawa con Perri IV uomo, Gariglio al Var e Mazzoleni all’Avar, l’arbitro ha ammonito Ghilardi, Masini, Mosquera, Bernede

Verona-Genoa, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 22′: è per Ghilardi dopo un fallo su Vitinha. Al 30′ ammonito Masini, che ha atterrato irregolarmente Bernede. Al 40′ l’arbitro è troppo severo nel sanzionare col giallo Mosquera, il tecnico Zanetti protesta e viene ammonito anche lui. Anche a inizio ripresa Zanetti si lamenta per i tanti falli fischiati ai gialloblù. Al 53′ ammonito Bernede che entra col piede altissimo. Al 65′ Marchetti è costretto a cambiare l’auricolare per i contatti col Var perché non funzionava più. Al 71′ arriva un rosso diretto per un componente della panchina veronese, esagitato nelle proteste.