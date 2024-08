Verona-Juventus, moviola: le proteste dell’Hellas su gol e rigore Vlahovic, la rete annullata

La prova dell’arbitro Giua al Bentegodi nel posticipo analizzata ai raggi X da Marelli, il fischietto sardo ha ammonito solo due giocatori gialloblù

Classe 1988 della sezione di Olbia, Giua – la scelta per Verona-Juve – ha esordito fra i professionisti (in Serie C) nel 2013, debuttando in Serie A il 24 febbraio 2018 per Bologna-Genoa. Vanta 52 presenze totali in massima serie ma come se l’è cavata ieri al Bentegodi il fischietto sardo?

I precedenti di Giua con Verona e Juventus

Pochi i precedenti tra Giua e la Juventus, ma molto positivi perché con l’arbitro sardo i bianconeri non hanno mai perso. Sono arrivate, infatti, quattro vittorie e un pareggio con la direzione del fischietto di Olbia. E sarà anche la prima gara in trasferta visto che le altre erano tutte in casa contro Udinese, Lecce, Frosinone e Genoa (2 volte). Positivi anche i numeri perché la Juve ha subito soltanto una rete nel 2-1 contro i rossoblù nel 2019. Sette, invece, i precedenti con il Verona: tre sconfitte, tre pareggi e una sola vittoria quella del Bentegodi contro la Fiorentina.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bresmes e M.Rossi con Ayroldi IV uomo, Aureliano al Var e Chiffi all’Avar, l’arbitro ha ammonito due giocatori, entrambi dell’Hellas: 7 s.t. Tchatchoua, 10′ s.t. Duda.

Verona-Juventus, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 23′ Vlahovic di testa allunga il pallone verso il secondo palo dove spunta Savona. Il terzino buca Montipò da due passi ma è nettamente oltre Lazovic, ultimo gialloblù. Gol annullato. Al 28′ Vlahovic si inserisce nella difesa del Verona e con il sinistro supera Montipò. I giocatori di casa protestano per un presunto intervento irregolare precedente di Locatelli, autore di un recupero su Duda, la rete diventa oggetto di un check VAR: il fallo però non sembra esserci e il gol viene convalidato. Al 35′ su ripartenza del Verona Fagioli è costretto a spendere un fallo tattico per arrestare la discesa di Duda. Punizione dal limite dell’area di rigore, graziato il bianconero che meritava il giallo. Al 52′ Mbangula punta Tchatchoua, si allunga il pallone, il giocatore gialloblù prova a fermarlo in scivolata ma commette fallo. Per l’arbitro è penalty che Vlahovic trasforma. Subito dopo il rigore, due cartellini gialli per il Verona. Tchatchoua per il fallo, Duda per proteste. Verona-Juventus finisce 0-3.

Per Marelli regolare il gol di Vlahovic

In merito al presunto fallo di Manuel Locatelli su Ondrej Duda prima del gol di Vlahovic a fare chiarezza è Luca Marelli. Il talent arbitrale di Dazn dice: “Il check era sul contatto tra Locatelli e Duda, non c’era assolutamente fallo. Contatto tra i corpi, è stato soltanto uno scontro di gioco”.