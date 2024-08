Verona-Napoli, moviola: Il fuorigioco sul secondo gol e il rigore negato a Cheddira

La prova dell’arbitro Marchetti al Bentegodi nella prima giornata di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto di Ostia ha ammonito 5 giocatori

Matteo Marchetti, classe 1989 della sezione di Ostia Lido, è stata la scelta di Rocchi per Verona-Napoli. Il fischietto laziale ha esordito in Serie A il 20 febbraio 2021 durante Genoa-Verona e vanta 30 presenze complessive. E’ un arbitro che segue il trend della nuova generazione di arbitri, cercando di ridurre il numero di cartellini e provando a instaurare il dialogo con i giocatori in campo ma come se l’è cavata ieri al Bentegodi?

I precedenti di Marchetti con Verona e Napoli

Erano 4 precedenti tra l’Hellas e l’arbitro laziale con un bilancio di 3 pareggi e una sconfitta. Quattro anche gli incroci con gli azzurri che ne hanno vinti tre e pareggiato l’ultimo precedente (2-2 con la Fiorentina il 17 maggio scorso).

L’arbitro ha ammonito cinque giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Del Giovane e Di Iorio con Zufferli IV uomo, Marini al Var e Doveri all’Avar, l’arbitro ha ammonito cinque giocatori: Coppola 30′ p.t. Tchatchoua, 32′ s.t. Duda, 44′ s.t. Raspadori, 47′ s.t. Belahyane

Verona-Napoli, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 20′ primo giallo dell’incontro, ammonito Coppola per fallo su Kvara. L’arbitro gli fa notare che il suo è il terzo intervento falloso. Alla mezzora ammonito anche Tchatchoua nel Verona. Al 48′ scintille tra Simeone e Duda che si “allacciano” in campo e poi si dicono qualche parola di troppo costringendo Marchetti a intervenire per riportare la calma. Qualche protesta in occasione del secondo gol dell’Hellas per la posizione di Duda che manda in porta Daniel Mosquera, ma non c’è fuorigioco, rete regolare. Dopo il gol ammonito Duda che accende una mezza rissa con Simeone. Nel finale Cheddira chiede un rigore dopo essere caduto in area ma per l’arbitro è tutto regolare avendo visto Davidovich toccare prima il pallone. All’89’ giallo anche per Raspadori per fallo di frustrazione. Ultima ammonizione al 47′ per Belahyane. Verona-Napoli finisce 3-0.