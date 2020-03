Vettel, Grosjean svela retroscena: Con Seb all'alba su Whatsapp

La Formula 1 brancola nel buoi in attesa da capire se e quando si potrà correre il Mondiale 2020. Emergono ancora dei particolari, delle curiosità su quello che, finora, è stato l’unico week end del campionato, peraltro finito prima ancora di cominciare. A svelarlo è stato il pilota della Haas Romain Grosjean che ha tirato in ballo il ferrarista Sebastian Vettel.

Vettel ufficio comunicazione. In piena confusione sul rinvio o meno del Gran Premio d’Australia, ma soprattutto in piena notte, il pilota ginevrino ha raccontato di aver saputo da Vettel, addirittura via Whatsapp, della cancellazione della gara di Melbourne.

Chat all’alba. “Tra giovedì e venerdì non ho dormito molto bene – racconta Grosjean a Race Fans, ripresa da f1grandprix.motorionline.com – Alle tre del mattino ero su Whatsapp con Sebastian Vettel. Gli ho detto: ‘Perchè sei sveglio?’ E lui mi ha risposto: ‘Vado all’aeroporto, non si terrà la gara è tutto cancellato‘. Gli ho detto che non avevo sentito nulla di ufficiale e quindi sono rimasto”.

Grosjean quindi ha ammesso di essere stato avvisato da Vettel circa il fatto che non ci sarebbero state le prime prove libere il venerdì e che la Fia, Liberty Media e i team avevano deciso di non correre in Australia. “Vettel era già verso l’aeroporto perchè la Ferrari gli aveva detto che non sarebbe corso. Io non sapevo ancora nulla”.

F1 vs Covid-19. L’ex pilota della Renault non sa quando la Formula 1 potrà tornare a correre e ammette di essere confuso in questo momento: “Di solito da marzo in poi si correva, era una routine, a gennaio ci si allenava, a febbraio i test e da marzo le corse. Ora sembra di essere ancora fermi a gennaio, tutto molto strano.

SPORTEVAI | 27-03-2020 20:00