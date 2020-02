F1, su il sipario sulla Ferrari: la reazione di Vettel e Leclerc

Sebastian Vettel è apparso decisamente carico nel giorno della presentazione della Ferrari SF 1000 con cui cercherà di mettere il bastone tra le ruote a Lewis Hamilton e a stare davanti anche al compagno di squadra Charles Leclerc.

“Con questa macchina è stato raggiunto un traguardo incredibile, ci sono state tante ore di lavoro, la SF 1000 del 2020 mi piace. La vedo anche più rossa. Abbiamo fatto un confronto, si vedono le differenze con la monoposto del 2019. Guidare è molto più emozionante che guardare” ha detto Vettel in inglese.

Poi il tedesco è passato a parlare in italiano, dimostrando grande dimestichezza. “Mi sento anche un po’ italiano, mi piacciono la gente, la cultura, il cibo ma soprattutto la grande passione per la Ferrari, per le macchine rosse. La Ferrari è una grande parte di storia di Italia” ha assicurato Seb, che è sembrato anche sereno, oltre che motivato.

Ha quindi preso la parola Charles Leclerc. “L’approccio è un po’ diverso, conosco la squadra, abbiamo lavorato sulla macchina dello scorso anno per migliorarla. Non vedo l’ora di salire sulla monoposto” ha raccontato il monegasco, smanioso di accendere il motore del nuovo gioiello di Maranello.

“Mi sono preparato soprattutto fisicamente, in montagna. Proverò a dare il mio meglio. Voglio imparare dagli errori che ho commesso lo scorso anno ed essere più sereno. I tortellini mi piacciono tanto ma devo perdere un po’ di peso e quindi ora li metto da parte” ha aggiunto Leclerc.

SPORTAL.IT | 11-02-2020 19:33