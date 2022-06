02-06-2022 18:01

Durante la conferenza fiume sui canali social del club, il presidente del Vicenza Stefano Rosso ha parlato anche di un’eventuale riammissione in Serie B, in relazione alla situazione poco chiara attualmente in atto a Benevento.

Il numero uno del “Lane” ha sottolineato: “Avremmo voluto essere qui a parlare di una salvezza ai layout control il Cosenza che avrebbe avuto del miracoloso e invece siamo qui a leccarci le ferite per una retrocessione materializzatasi essenzialmente per via degli errori commessi durante il girone di andata. Dovesse materializzarsi l’ipotesi di una riammissione, faremo ovviamente le nostre valutazioni sul budget. Ma al momento dobbiamo essere cinici e parlare solo della categoria che ci spetta la Serie C per pensare di tornare in cadetteria immediatamente sul campo“.