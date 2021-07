Vieri: "Chiellini è il più forte difensore al mondo"

L’Italia di Roberto Mancini continua a vincere e stupire. Domenica alle ore 21.00 gli Azzurri si giocheranno la finale di Euro 2020 contro i padroni di casa dell’Inghilterra.

Christian Vieri, ex attaccante azzurro, alla BOBO TV ha parlato di Giorgio Chiellini e della qualità che ha ancora dimostrato di avere, a dispetto dell’età: “Giorgio Chiellini è ancora il più forte al mondo, se non gli piglia il crampo al polpaccio ogni giorno, ti sbrana. Il Chiello ti ammazza, ti spacca in due, il vecchio difensore di una volta. Per me l’Italia tra un anno e mezzo vince i Mondiali, miglioreremo a livelli assurdi”.

Vieri ha anche parlato alla Gazzetta dello Sport: “Bonucci e Chiellini quelli che hanno più esperienza: insieme sono perfetti, non li cambio con nessuna altra coppia in Europa. Grande la sintesi di Mourinho: quei due arrivano da Harvard. La mia sintesi: se al Chiello si potessero mettere due polpacci nuovi, potrebbe giocare fino a cinquant’anni. Chiesa ha più forza, è perfetto per il calcio di oggi, Enrico era più attaccante, un fenomeno a calciare, di destro e di sinistro. Suo figlio è su quella strada, sta anche diventando più freddo davanti alla porta, ma ha ragione il Mancio: può segnare di più. Ha tutto per farlo: non solo forza, anche tecnica, velocità, scatto”.

OMNISPORT | 08-07-2021 10:11