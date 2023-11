Volley A1 femminile: Egonu sfida Pinerolo, Antropova va a Cuneo, Conegliano a Bergamo. Velasco insegue il tris

In programma nel weekend l'ottavo turno del girone d'andata: big match Milano-Pinerolo, in trasferta la capolista Conegliano, Scandicci e Busto Arsizio del Ct Velasco.

18-11-2023 11:45

Giornalista per vocazione e innamorato di tutti gli sport, ha collaborato con numerose agenzie, quotidiani, radio e tv. Su Virgilio Sport scrive soprattutto di Calcio: esperto scandagliatore del mondo social dei tifosi, è diventato anche un “giudice” accurato delle sviste arbitrali

Dopo la trionfale settimane di coppe europee, con l’en-plein di successi per le formazioni italiane impegnate in Champions e nelle altre competizioni, torna il campionato di Serie A1 di volley femminile. In programma gli incontri dell’ottavo turno del girone d’andata: sei le giornate che mancano a quello che rappresenta il primo vero crocevia stagionale. Le prime otto a metà regular season, infatti, disputeranno le fasi finali della Coppa Italia.

Volley, il big match: Milano sfida Pinerolo

L’incontro clou del turno è in programma domenica alle 17. L’Allianz Vero Volley Milano di Paola Egonu, Myriam Sylla e Francesca Orro riceve la visita del Wash4green Pinerolo, quinta forza del torneo. Le piemontesi possono contare su una batteria di attaccanti di tutto rispetto, Adelina Ungureanu, Anett Nemeth, Maja Storck e l’eterna Indre Sorokaite, ispirate dalla lucida regia di Carlotta Cambi.

Sempre alle 17 l’Igor Novara di Lollo Bernardi, reduce dal ko proprio contro Milano, affronta in trasferta Vallefoglia, Kate Antropova e Scandicci sono di scena a Cuneo, mentre Julio Velasco e Busto Arsizio cercano la terza vittoria di fila a Firenze. Alle 19.30, infine la capolista Conegliano affronta in trasferta Bergamo, in chiara difficoltà: orobiche penultime, con appena quattro punti all’attivo.

Volley femminile, Serie A1: ottava giornata

Questo il programma completo degli incontri dell’ottavo turno di Serie A1:

Reale Mutua Fenera Chieri-Itas Trentino sabato 18/11 ore 18

Trasportipesanti Casalmaggiore-Roma sabato 18/11 ore 20.30 (diretta su Rai Sport)

Allianz Vero Volley Milano-Wash4green Pinerolo 19/11 ore 17

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Igor Gorgonzola Novara 19/11 ore 17

Il Bisonte Firenze-Uyba Busto Arsizio 19/11 ore 17

Honda Olivero S. Bernardo Cuneo-Savino Del Bene Scandicci 19/11 ore 17

Bergamo-Prosecco Doc Imoco Conegliano 19/11 ore 19.30 (diretta su Sky e NOW)

Volley femminile, Serie A1: classifica

La classifica dopo sette giornate:

Prosecco Doc Imoco Conegliano* e Igor Gorgonzola Novara 18

Savino Del Bene Scandicci 16

Allianz Vero Volley Milano* 14

Wash4green Pinerolo 12

Reale Mutua Fenera Chieri* 11

Il Bisonte Firenze 9

Roma* e Honda Olivero S. Bernardo Cuneo 8

Trasportipesanti Casalmaggiore, Uyba Busto Arsizio e Megabox Ond. Savio Vallefoglia 7

Bergamo 4

Itas Trentino 2

*le squadre contrassegnate con l’asterisco hanno giocato una partita in meno (recuperi Milano-Chieri e Conegliano-Roma in programma mercoledì 22/11).