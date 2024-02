Volley femminile Champions League, Milano e Conegliano non sbagliano: Egonu batte Diouf, Haak piega il Vakif

In Champions League arriva il pronto riscatto di Milano, che liquida 3-1 la pratica Lodz. Vince bene anche Conegliano, che passa 3-1 in casa del VakifBank.

20-02-2024 20:14

Il segnale è arrivato forte e chiaro: l’Italia del volley femminile ha voglia di darsi appuntamento nell’atto conclusivo di Champions, che potrebbe regalare il terzo atto stagionale (o forse il quarto, perché nel frattempo prima ci saranno i play-off scudetto) tra Conegliano e Milano. Che aprono la loro campagna play-off con due successi esterni, utili per mettere, se non un’ipoteca, comunque un tassello fondamentale in vista delle gare di ritorno, da giocare davanti al pubblico amico. Vittorie “piene” che valgono tanto proprio per questo: 3-1 della Prosecco Doc Imoco in casa delle campionessa in carica del VakifBank, 3-1 dell’Allianz nella tana delle polacche del Lodz.

Conegliano è come un diesel: parte male, poi sale di colpi

La 31esima perla stagionale delle ragazze di Santarelli arriva appena 48 ore dopo il trionfo in Coppa Italia. E forse proprio le fatiche della final four di Trieste si fanno sentire all’inizio, tanto che in coda di un primo set tirato un paio di giocate di Gabi indirizzano la sfida sui binari preferiti dalle turche, che inseguono per tutto il parziale ma trovano comunque il modo per sfangarla (decide un muro di Ogbogu su Haak).

Una volta però che le Pantere mettono a posto i problemi al sevizio, ecco che la partita cominciare a prendere un’altra piega: due errori di Thompson (rivale di Conegliano lo scorso anno a Milano) e un muro di Fahr su Frantti consentono alle ragazze di Santarelli di scappare sul 13-8, e da quel momento il set rimane saldamente in mano alle italiane (a muro si fanno sentire anche Plummer e Robinson-Cook, ma l’ultimo punto, sempre col fondamentale, lo stampa Fahr su Ogbogu).

Haak devastante al servizio, De Gennaro domina in difesa

È questo il momento nel quale la partita cambia definitivamente padrone: il terzo set si apre col turno al servizio di Haak che infila una serie che manda completamente in tilt la ricezione turca, tanto che in un amen Conegliano si ritrova avanti per 6-0 (tre ace dell’opposto). E da quel break sostanzialmente non si muoverà più, anche perché Wolosz alza sensibilmente il livello tecnico dei colpi e ogni tentativo delle locali di riportarsi a contatto svanisce miseramente.

Nel quarto set c’è un po’ più di equilibrio, fino a che Robinson e Haak confezionano il mini parziale di 4-0 che stronca qualsiasi velleità di Gabi e compagne. Che non si riprendono più e anzi subiscono persino un punto da Moki De Gennaro, il libero delle Pantere (sontuosa la sua prova) che viene colpita in pieno dalla pipe di Gabi sul 23-17 per l’Imoco, con la palla che beffarda finisce dalla parte di campo del VakifBank e si spegne docile tra l’incredulità delle giocatrici avversarie. L’attacco che vale il 3-1 finale lo sigla Fahr e certifica la netta superiorità di Conegliano, che ha praticamente messo all’angolo le campionesse in carica.

Milano a Lodz dimentica in fretta la delusione di Coppa

Pochi minuti dopo il trionfo delle Pantere, da Lodz è arrivata la risposta del Vero Volley, il quale ha avuto soltanto un piccolo cedimento nel secondo set nel cuore di una serata altrimenti vissuta da assolute padrone delle operazioni. Il Lodz dell’ex nazionale azzurra Valentina Diouf si dimostra una preda troppo ambita: Milano dimostra di aver smaltito in fretta le scorie della delusione di Coppa e scappa lesta già nel primo set, peraltro senza sollecitare neppure più di tanto Paola Egonu. Perché è a muro che l’Allianz dimostra di essere superiore: un mini break di 6-0 spedisce le lombarde sul 15-9 e consente loro di amministrare senza troppa difficoltà, ma è nel secondo set che l’ingranaggio s’inceppa, con Gaspari che assiste alla progressiva perdita di efficacia della difesa e a qualche attacco decisamente fuori ritmo.

Ci pensa Sylla a scuotere le compagne: non basta per raddrizzare il set, vinto 25-14 dalle polacche (Diouf firma 9 punti nel parziale: 4 gli ace di squadra), ma è la sveglia che deve suonare, perché da quel momento in poi i pianeti tornano ad allinearsi.

Sylla MVP di serata: Egonu si accende “solo” nel finale

Proprio il capitano della nazionale dimostra la voglia di Milano di rimettersi in carreggiata: firma quattro dei primi 7 punti del terzo set, dove Chiappini (coach di Lodz) prova invano ad arrestare l’ondata di un Vero Volley che rimette tutte le tessere del mosaico al proprio posto. Nonostante le polacche risalgano da -6 a -3, l’inerzia resta tutta favorevole a Milano, che trova anche punti importanti dalle mani di Egonu, che si desta al momento opportuno (25-18 il finale).

Nel quarto set le cose si definiscono da subito: il Lodz va sotto 6-1 (tre punti di Rettke) e praticamente la partita finisce lì, anche perché il divario finirà per ampliarsi ulteriormente, di fatto consegnando a Gaspari un finale di partita scevro da preoccupazioni.

Come per Conegliano, all’Allianz giovedì prossimo basterà vincere due set per staccare il pass per le semifinali, dove Milano affronterebbe la vincente della sfida tra Stoccarda e Fenerbahce, mentre la Prosecco Doc Imoco troverebbe una tra Eczacibasi e Scandicci, che scenderanno in campo domani sera nella gara d’andata.