Volley femminile, Conegliano ospita Chieri: trasferte trappola per Egonu e Antropova, Novara rischia a Perugia

Settima giornata di ritorno in A1: sold out per le venete, ancora a punteggio pieno. Milano va a Busto Arsizio, Scandicci a Bergamo: trasferte insidiose.

Torna la Serie A1 Tigotà, il massimo campionato di volley femminile. Nel fine settimana sono in programma gli incontri della ventesima giornata di regular season, la settima del girone di ritorno. La resa dei conti si avvicina e i punti cominciano a scottare. Chi finora ha fatto il pieno è la Prosecco Doc Imoco Conegliano, che sembra condurre un campionato a parte, fatto solo di vittorie. Sold out per la squadra di Santarelli, che domenica affronta Chieri al PalaVerde. Trasferte trappola per Milano e Scandicci, impegnate rispettivamente a Busto Arsizio e a Bergamo, così come per Novara, di scena sul campo della pericolante Perugia.

Volley: Paoletta e Kate a Busto Arsizio e a Bergamo

Alle 17 di domenica, in contemporanea, Paoletta Egonu e Kate Antropova saranno di scena a pochi chilometri di distanza. La prima a Busto Arsizio contro l’Eurotek Uyba, dove proverà a spingere Milano alla vittoria. “Andremo a Busto pronti a lottare su ogni pallone per proseguire il nostro percorso positivo”, la promessa di coach Lavarini. Per la seconda, invece, trasferta delicata a Bergamo. “Come si ferma Antropova? Un buon muro e tanta difesa, ma dovremo tenere d’occhio anche Herbots, Carol e tutte le altre. Perché Scandicci è una grande squadra, in tutti i suoi componenti”, l’analisi di Michaela Mlejnkova, uno dei punti di forza del sestetto di casa.

Serie A1: Conegliano riceve Chieri, spareggio Firenze-Cuneo

Per Conegliano match casalingo contro Chieri, quinta forza del torneo: “Dovremo continuare sulla strada intrapresa perchè affrontiamo Chieri, una squadra ostica per noi da tradizione, attrezzata per dare fastidio alle grandi e ormai una delle realtà più importanti del campionato“, l’analisi pre-gara di coach Santarelli. Novara invece va a Perugia, squadra in lotta per la salvezza: “Sfida che sarà sicuramente tosta visto il momento positivo delle nostre avversarie”, mette in guardia il dg delle piemontesi Marchioni. E a proposito di lotta salvezza, cruciale il match tra Firenze e Cuneo: “Ci aspetta una partita molto dura dal punto di vista della classifica e della pressione”, la consapevolezza del coach toscano Bendandi.

Volley A1 femminile: programma 20a giornata

Il quadro completo del ventesimo turno della Serie A1 Tigotà (settimo di ritorno) con date, orari e dirette tv:

Cda Talmassons-Wash4green Pinerolo (25/1 ore 21 – Rai Sport e VBTV)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Smi Roma (26/1 ore 15 – VBTV)

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Igor Gorgonzola Novara (26/1 ore 16 – DAZN e VBTV)

Il Bisonte Firenze-Honda Olivero Cuneo (26/1 ore 17 – VBTV)

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Numia Vero Volley Milano (26/1 ore 17 – DAZN e VBTV)

Bergamo-Savino Del Bene Scandicci (26/1 ore 17 – VBTV)

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Reale Mutua Fenera Chieri (26/1 ore 18 – Rai Sport e VBTV)

Volley A1 femminile: la classifica

Conegliano* 54

Scandicci 45

Novara, Milano* 41

Chieri 35

Bergamo 33

Busto Arsizio* 32

Vallefoglia 26

Pinerolo* 21

Firenze, Perugia, Cuneo 14

Roma 13

Talmassons 10

*1 partita in meno

Volley femminile: il prossimo turno (1-2/2)

Igor Gorgonzola Novara-Eurotek Uyba Busto Arsizio (1/2 ore 18)

Numia Vero Volley Milano-Cda Talmassons (1/2 ore 20.30)

Reale Mutua Fenera Chieri-Bergamo (1/2 ore 20.45)

Honda Olivero Cuneo-Bartoccini-Mc Restauri Perugia (2/2 ore 16)

Wash4green Pinerolo-Prosecco Doc Imoco Conegliano (2/2 ore 17)

Smi Roma-Il Bisonte Firenze (2/2 ore 17)

Savino Del Bene Scandicci-Megabox Ond. Savio Vallefoglia (2/2 ore 17)

In Serie A2, nel girone A, domenica 26 alle 17 la capolista Omag-Mt San Giovanni di Serena Ortolani affronta in casa il Valsabbina Millenium Brescia. Nel girone B il marito Davide Mazzanti, tecnico dell’Itas Trentino, ospita allo stesso orario l’Hermaea Olbia. I due coniugi si sfideranno a febbraio a Casalecchio nella finale di Coppa Italia di A2.