Volley femminile, Egonu carica per la Supercoppa: Milano-Conegliano vale il primo titolo dell'anno

Più di 8mila spettatori a Livorno per la supersfida tra due corazzate della pallavolo: le parole di Paoletta, Orro, Sylla, De Gennaro, Wolosz e dei coach Gaspari e Santarelli.

27-10-2023 16:51

Vale il primo titolo dell’anno la sfida del Modigliani Forum di Livorno tra la Prosecco Doc Imoco Conegliano, campione d’Italia in carica e vincitore dell’ultima edizione della Coppa Italia, e Allianz Vero Volley Milano, finalista in entrambe le competizioni la scorsa stagione. In palio la Supercoppa Italiana, da contendersi davanti agli 8mila e più spettatori del magnifico impianto livornese. Biglietti sold out da giorni, per quella che promette di essere una sfida ricorrente in questa stagione. Sfida visibile sabato 28 ottobre alle 17.30 (diretta tv in chiaro su Rai 2, live su Virgilio Sport) di cui si è celebrata in mattinata la presentazione.

Supercoppa contro Conegliano, la grinta di Egonu

Paola Egonu, per la verità, ha anticipato tutte. L’opposto di Milano e della Nazionale azzurra ha parlato prima della cerimonia, tenuta in Comune a Livoro alla presenza di tecnici e capitani delle due squadre, ai canali ufficiali dell’Allianz Vero Volley. La grande paura per il leggero sovraccarico accusato nel finale del match con Scandicci è ormai evaporata, Paoletta è più carica che mai:

Le sensazioni alla vigilia sono positive, stiamo lavorando molto bene. Stiamo cercando di creare una buona alchimia di squadra, anche se ovviamente son passate solo poche partite. Sono carica e non vedo l’ora. Le prime partite sono andate come speravo, sono molto felice soprattutto dell’ultima partita dove è venuta fuori la squadra che possiamo essere. Un bel match combattuto e sono contenta di aver ottenuto i due punti. Sabato sarà una partita intensa e di alto livello: sono sicura mi divertirò un sacco.

Milano ci crede: le parole di Orro, Sylla e coach Gaspari

Molto carica, tra le fila di Milano, è pure capitan Alessia Orro, stimolata dalla sfida con la ‘collega’ avversaria, la palleggiatrice polacca Joanna Wolosz:

Quest’anno abbiamo un team molto competitivo, sono grata di giocare con grandi campionesse: rende tutto più facile. Wolosz? Io l’ho detto tante volte a Joanna: spero un giorno di riuscire a vincere tutto quello che ha vinto lei. Per me è una grande ispirazione, mi spinge ad alzare sempre l’asticella e a dare il massimo in continuazione.

Quando si parla di grinta non si può non pensare a Myriam Sylla, altra stella del sestetto milanese:

Giocare è bellissimo ma quando c’è pubblico e tifo c’è qualcosa in più: cercheremo di dare un bello spettacolo a tutti. L’anno scorso ho sperato fino all’ultimo di portare a casa lo Scudetto, loro hanno però dimostrato di avere qualche cosa in più. Se ci siamo avvicinate a loro? Ancora non so quanto si è accorciata la distanza: lo potremmo dire solo a maggio.

Chi è curioso di scoprire la forza della sua squadra è il coach milanese Marco Gaspari:

Ho un roster importante, con una panchina forte che, come visto con Scandicci, può cambiare l’inerzia dell’incontro. Ogni stagione è nuova, anche se Conegliano ha cambiato meno l’obiettivo è scoprire le alchimie migliori per entrambi. Bisogna riuscire a gestire bene la stanchezza fisica in questo punto della stagione.

Conegliano mai sazia di successi: De Gennaro e Santarelli show

Conegliano che, dal canto suo, non sembra aver perso fame e motivazioni. Le prime parole sono di coach Daniele Santarelli, tecnico che quest’anno ha vinto tutto pure alla guida della Turchia:

Chi mi conosce sa che non sono mai contento: credo che entrambe le squadre non siano al top, abbiamo bisogno di tempo per le atlete, tra ritardi e infortuni, credo che sia io che Marco stiamo sperimentando. La stagione sarà intensa e lunga, il campionato si è alzato di livello: mai come quest’anno credo che la Supercoppa tocchi un punto altissimo. Siamo allenatori di due club molto importanti, che daranno il massimo per fare lo show in campo.

Parola quindi alla signora Santarelli, alias Monica De Gennaro, il miglior libero al mondo:

Ho fatto un’estate lunga a casa, riposandomi sia fisicamente che mentalmente recuperando da qualche acciacco fisico. Sono felice di tornare in campo domani per giocare una partita importante, nonostante l’età quell’adrenalina rimane sempre. Milano ha un roster molto forte, non c’è solo Paola.

Tra moglie e marito ecco che spunta Joanna Wolosz, capitano di Conegliano:

Sono tornata a Conegliano dopo una stagione con la Nazionale molto intensa e difficile, per me è sempre un piacere: domani sarà il primo test da affrontare. Queste partite si giocano con tante emozioni, adrenalina ed energia positiva: forse non eravamo al 100% nelle ultime gare, ma domani saremo infuocate.

