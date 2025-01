Volley femminile, Egonu festeggia il rinnovo con Milano: Zhu e Haak salvano Conegliano, Antropova a riposo

Quinta giornata di ritorno in Serie A1 Tigotà: successi a fatica ma pesantissimi per Prosecco Doc Imoco, Scandicci e Numia Vero Volley. Clamoroso il tonfo di Novara a Cuneo.

Turno infrasettimanale nella Serie A1 Tigotà, il massimo campionato di volley femminile. In programma la quinta giornata del girone di ritorno, la diciottesima della serie. Non priva di sorprese. Vittoria a fatica per Conegliano contro Vallefoglia, giunta al quarto set nonostante l’impiego di tutte le big. Successo al quarto set anche per Scandicci in casa di Talmassons, nonostante l’assenza di Antropova, e per Milano trascinata da super Egonu a Firenze. Il modo migliore per festeggiare il fresco rinnovo fino al 2026. Caduta pesante, invece, per Novara nel derby contro Cuneo: 3-1.

Milano passa a Firenze, la Prosecco Doc vince a fatica

Diciannove i punti messi a segno da Paoletta nei quattro set giocati a Firenze. Vittoria che consente a Milano di acciuffare Novara al terzo posto. “Tre punti davvero importanti, siamo soddisfatte perché stiamo lavorando bene. Continuiamo su questa strada”, il monito di Laura Heyrman. Chi i tre punti li raccoglie dopo ogni gara da inizio stagione è Conegliano. Ultima fatica, il 3-1 a Vallefoglia. Ancora una volta, però, prestazione non particolarmente brillante per il dream team veneto, salvato dalla premiata ditta Zhu-Haak, autrici di 41 punti in due, 21 la prima e 20 la seconda. Soltanto (si fa per dire) 15 per l’altra fuoriclasse, Gabi.

Volley, Serie A1: Scandicci vince anche senza Kate, Novara ko

Turno di riposo per Kate Antropova, MVP del mese di dicembre: sabato c’è Conegliano e bisogna farsi trovare pronte. Ma Scandicci vince lo stesso, seppur soffrendo, in casa della pericolante Talmassons: sugli scudi Mingardi, a referto con 20 punti. Cade invece Novara, piegata 3-1 in rimonta da Cuneo nel derby. “Complimenti a loro, hanno disputato un’ottima partita e difeso molto più di noi”, l’ammissione della novarese Bosio. Altri risultati: tre punti d’oro per Bergamo che inguaia Roma, successo pesante di Chieri nello scontro diretto con Busto Arsizio, blitz di Pinerolo a Perugia.

Volley A1 femminile: risultati 18a giornata

Il quadro completo del diciottesimo turno della Serie A1 Tigotà (quarto di ritorno):

Il Bisonte Firenze-Numia Vero Volley Milano 1-3

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Wash4green Pinerolo 1-3

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-1

Honda Olivero Cuneo-Igor Gorgonzola Novara 3-1

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Reale Mutua Fenera Chieri 0-3

Bergamo-Smi Roma 3-0

Cda Talmassons-Savino Del Bene Scandicci 1-3

Volley A1 femminile: la classifica

Conegliano* 51

Scandicci 45

Novara, Milano* 38

Bergamo 33

Chieri 32

Busto Arsizio* 29

Vallefoglia 23

Pinerolo* 21

Firenze, Perugia, Cuneo 14

Roma, Talmassons 10

*1 partita in meno

Volley femminile: il prossimo turno (18-19/1)

Savino Del Bene Scandicci-Prosecco Doc Imoco Conegliano (18/1 ore 18)

Numia Vero Volley Milano-Bartoccini-Mc Restauri Perugia (18/1 ore 20.30)

Reale Mutua Fenera Chieri-Cda Talmassons (19/1 ore 16)

Wash4green Pinerolo-Eurotek Uyba Busto Arsizio (19/1 ore 17)

Igor Gorgonzola Novara-Il Bisonte Firenze (19/1 ore 17)

Smi Roma-Honda Olivero Cuneo (19/1 ore 17)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Bergamo (19/1 ore 18)

In Serie A2 si gioca nel fine settimana. Nel girone A, l’Omag-Mt San Giovanni di Serena Ortolani anticipa al sabato sul campo di Casalmaggiore. Nel girone B il marito Davide Mazzanti, tecnico dell’Itas Trentino, di scena domenica sul campo di Concorezzo. I due coniugi si sfideranno a febbraio a Casalecchio nella finale di Coppa Italia di A2.