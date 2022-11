Wanda Nara svela tutto: "Ecco perché ho lasciato Mauro Icardi"

06-11-2022 18:52

Il giorno della verità: Wanda Nara a Verissimo ha parlato della fine del suo matrimonio con Mauro Icardi, raccontando la sua versione dei fatti, dalla scoperta dei messaggi sul cellulare del marito fino all’epilogo della vicenda, con la firma della separazione.

L’ex show-girl argentina ha voluto chiarire che il rapporto con l’attaccante del Galatasaray resta gestibile: “Non stiamo insieme da due mesi ma prima di entrare qui stavo parlando con lui. Abbiamo cinque figli insieme, lui è molto presente anche con i ragazzi che ho avuto dal mio ex marito (Maxi Lopez ndr)”.



Wanda Nara: “Ho perso la fiducia dopo quei messaggi”

“Ho trovato dei messaggi, delle cose che non mi sono piaciute e da lì è cambiato tutto – ha detto la 36enne -. Ha fatto mille tentativi per rimettere le cose a posto, ma io ho perso la fiducia. Per un anno ho provato, quando ho visto che non stavamo più bene ho preso questa decisione. Quando abbiamo iniziato a litigare e non c’era più pace in casa ho pensato alla tranquillità dei bambini e ho detto basta”.

Alla base di tutto i contatti del marito con l’attrice argentina China Suarez: “Lei non è una ragazza normale, è una ragazza che ha avuto tante altre storie con persone impegnate. Il giorno dopo che ha incontrato Mauro mi ha videochiamato… Assurdo. Ho detto a Mauro che mi sono sentita tradita“.

Wanda Nara: “Nessuna storia con L-Gante”

I giornali scandalistici argentini si sono scatenati sulla vicenda, tirando in ballo anche una sua presunta storia con il rapper L-Gante, che però Wanda Nara ha smentito con forza: “È solo un compagno di lavoro, mi hanno chiamato per fare uno shooting fotografico con lui per un marchio di vestiti sportivi. Hanno venduto tutto in due giorni e così il suo manager mi ha proposto il videoclip. Non c’è nulla tra di noi, io sono una che fa subito amicizia”.

Niente riavvicinamento con Maxi Lopez, il primo marito: “La storia con Maxi all’inizio era difficile perché quando ti lasci ci sono delle cose da sistemare. Io non ho mai chiesto soldi a lui, ora i bambini sono con lui e ogni volta che hanno una settimana libera gli porto i bambini”.

Wanda Nara: “Io amo Icardi e sono ancora la sua procuratrice”

Wanda Nara, almeno per il momento, è ancora la procuratrice della punta ex Inter e Psg: “Cosa provo per Mauro? Io lo amo, è la persona piu importante e quella con cui ho deciso di rimettermi in gioco in amore. E sono ancora la sua procuratrice. La storia dell’assegno bloccato non è vera, lui sarà sempre il papà delle bimbe. Magari un giorno potrà succedere ma ora no. Forse mescolare vita privata e lavoro ha rovinato il rapporto, ma ho chiuso il suo contratto con il Galatasaray”.

Wanda Nara: “Separazione con Icardi ufficialmente avviata”

La separazione è ormai ufficiale: “Ho firmato la pratica della separazione. Io ero molto decisa e lo sono ancora. Abitiamo nello stesso condominio ma ho preso un altro appartamento (in Turchia ndr): i bambini possono vedere Mauro ogni volta che vogliono. La mia priorità sarà sempre il bene dei bimbi”.

“Lui è arrabbiato con me, mi ha definito zimbello per la storia con L-Gante ma è una storia che è stata creata dai media. Non è vero che ho paura di lui, ho paura di non riuscire a trovare la stabilità. Oggi faccio questa scelta per proteggere la famiglia“.

Wanda Nara: “Non torno indietro, auguro a Mauro la felicità”

Su come l’hanno presa i figli: “Le bambine non hanno capito la situazione: per fortuna sono lontane dalla tv e dai social. Loro sono piccole, sono in un altro mondo. Coi maschi ho parlato: non è bello perche eravamo una famiglia molto unita. Però hanno capito che era la cosa giusta per tutti”.

“Non torno indietro, quando le cose non vanno bene è meglio un po’ allontanarsi. Mi dispiace che sia andata così, perche io penso all’amore per sempre. Ma a volte la vita ti sorprende e bisogna andare avanti, ricercare la felicità. A Mauro auguro il meglio, la pace, la tranquillità e la felicità”.