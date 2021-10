Zaniolo recupera: la Roma lo ritrova per la sfida con la Juventus

Sono buone notizie quello che giungono in casa Roma in vista del big match di domenica in casa della Juventus.

Josè Mourinho può sorridere e in vista del match di Torino potrà fare di nuovo affidamento su Nicolò Zaniolo, rientrato ufficialmente il gruppo dopo aver smaltito il risentimento muscolare patito nel match interno contro l’Empoli.

Il classe 1999, a questo, punto si candida per una maglia da titolare nel tridente disegnato dal tecnico lusitano a supporto di Abraham.

Dall’approdo dello Special One al timone del club capitolino, Zaniolo è diventato da subito un elemento cardine all’interno dello scacchiere giallorosso.

Le otto presenze già messe in cascina tra campionato e coppe la dicono lunga sul livello di considerazione che l’allenatore portoghese ripone nei suoi confronti.

11-10-2021