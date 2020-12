Zaniolo si racconta: doppio avviso a Roma e Mancini

Nicolò Zaniolo non vede l’ora di tornare in campo. Il fantasista della Roma sta bruciando le tappe e, in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, ha svelato le sue prossime tappe, oltre a fare chiarezza sul futuro. Il tutto cercando di non farsi prendere dalla voglia di giocare.

L’infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro patito nel corso della gara Olanda-Italia dello scorso 7 settembre è ormai alle spalle. Ormai il giallorossa conta i giorni che lo separano dal suo rientro in campo.

“Non ho fretta, sto lavorando bene. Ogni giorno vengo a Trigoria, dopo l’ultima visita a Innsbruck ora si aumenterà il carico e quando la gamba destra e la sinistra avranno la stessa forza e la mia testa sarà pronta, con calma rientrerò. Ho una carriera davanti, non bisogna forzare, farsi prendere dalla voglia di giocare 2-3 partite. E’ in ballo la carriera, il futuro. Quando torno? Più o meno aprile. Al massimo. In tempo per gli Europei”.

Tra gli obiettivi, a medio termine, di Nicolò Zaniolo c’è quindi la partecipazione ai prossimi Europei. Un messaggio chiaro al CT Roberto Mancini che, tra l’altro, non si è mai dimenticato del talento azzurro in forza alla Roma.

Appunto, la Roma. Tante le voci sul suo futuro. C’è chi ha ipotizzato anche una sua cessione. Il diretto interessato ha voluto fare chiarezza anche sul suo futuro, evidenziando il suo eccellente rapporto con la società giallorossa.

“A Roma sto benissimo, sono in una grande squadra, in una società importante. Sto benissimo, sono amato dai tifosi e io amo loro, la società mi sostiene e non penso a cambiare aria. Non ci sarebbe motivo”.

Insomma, Nicolò Zaniolo è concentrato esclusivamente sul suo recupero fisico. Vuole rientrare e fare del proprio meglio sia per la Roma che per la Nazionale. Tutti avvisati.

OMNISPORT | 29-12-2020 09:42