Zaniolo torna ad allenarsi: seduta in gruppo con la Primavera

Il recupero di Nicolò Zaniolo prosegue: oggi il fantasista della Roma ha compiuto un altro passo avanti verso il suo rientro in campo, che potrebbe essere entro fine stagione.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il classe 1999 è tornato a svolgere una seduta d’allenamento in gruppo. Lo ha fatto insieme alla Primavera della Roma guidata da Alberto De Rossi.

Si tratta della prima sessione in gruppo per Zaniolo da circa 7 mesi a questa parte. Il fantasista della Roma non ha effettuato contrasti, ma per il resto ha lavorato insieme ai compagni.

Nei prossimi giorni l’ex Inter, Fiorentina ed Entella continuerà a seguire un programma personalizzato, alternando lavoro in gruppo a individuale, con l’obiettivo di poter tornare a strappare almeno una convocazione entro fine stagione.

OMNISPORT | 12-04-2021 18:27