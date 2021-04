Chiara Nasti non regge più critiche e offese per Nicolò Zaniolo

Sempre al centro dell’attenzione, tanto da intraprendere la via dell’esposto secondo la stampa romana, Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti si sono legati nel momento più delicato per il talento romanista della sua carriera:il doppio infortunio subito lo ha mortificato nell’anno degli Europei e la sua separazione dalla compagna incinta, Sara Scaperrotta, lo ha trascinato in un vortice di indiscrezioni e in una diatriba divenuta pubblica. Come quanto lo riguarda e investe un personaggio della sua popolarità.

Chiara Nasti al centro delle critiche social per Zaniolo

Aveva provato ad arginare la sua presenza sui social, senza particolare continuità anche a causa dell’inevitabile e travolgente potenza dei social stessi. Così anche la sua nuova fidanzata, l’influencer e blogger Chiara Nasti, è stata travolta di conseguenza da una continua e sollecitata attenzione, oltre la stessa misura a cui lei – personaggio nato e cresciuto su Instagram – è stata abituata.

La Nasti non ha gradito né le accuse, né le insinuazioni che le sono state mosse. “E’ un rapporto speciale”, ha sottolineato rispondendo alla domanda di un follower. “Non ho bisogno di un uomo per essere mantenuta”.

Tante le frasi sui social che suppongono, insinuano o screditano la relazione tra Chiara e Nicolò. “Se Zaniolo avesse giocato in Serie D ti saresti ugualmente innamorata?”. La risposta della blogger è molto netta: “A me non interessa la professione che una persona svolge, se avessi valutato quella io e Nicolò eravamo già da quasi un anno insieme”.

Chiara Nasti, replica durissima alle accuse

Di una simpatia, tra loro, si era già saputo qualche mese addietro, ma entrambi erano impegnati e le rispettive storie sembrano più che felici.

Ciò non ha che amplificato un certo astio da parte di haters nei riguardi della Nasti, che ha tenuto a ribadire di non avere necessità economiche. “Non mi piace rispondere a cose che riguardano ‘noi’ anche perché né io né lui viviamo di gossip. Su di lui se ne sono sentite tante negli ultimi mesi anche perché credo che forse chi era intorno a lui era appunto intenzionato a fare gossip. Io e lui abbiamo un rapporto super speciale e lo diventa sempre di più. Lui è una delle persone più belle e buone che io abbia mai conosciuto, giuro! E mi spiace anche quando mettono bocca su cose private non conoscendo delle dinamiche”, le parole della influencer che adesso è chiamata a sostenere anche il peso e la responsabilità di questa relazione.

Una vicenda che ha già segnato, in maniera sofferta e dolorosa, i giovani protagonisti come la stessa mamma di Zaniolo, Francesca Costa, ha spiegato in quella lunga e difficile intervista rilasciata a Radio Radio sulla frattura tra Nicolò e la sua ex, Sara.

VIRGILIO SPORT | 09-04-2021 11:06