Milan, che cos'è la Zelus Analytics: la piattaforma che dà l’ok agli acquisti rossoneri

Il calciomercato del Milan si appresta a entrare nell'era dell'intelligenza artificiale. Gerry Cardinale e la dirigenza rossonera si avvarranno dei servizi di Zelus Analytics. Scopriamo di che cosa si tratta

16-06-2023 19:50

Giornalista pubblicista, redattore e autore, collabora da quasi 15 anni con il giornale dalla sua città, è content creator per diversi siti di divulgazione. Per Virgilio Sport segue i protagonisti del pallone ed è capace di trasformare in video tutto ciò che tocca

“Building the world’s best sports intelligence platform”, che tradotto suona “Costruire la migliore piattaforma di intelligence sportiva al mondo”. Questa la frase che campeggia in apertura del sito di Zelus Analytics, piattaforma che dal primo luglio prossimo aiuterà la dirigenza rossonera a costruire il Milan del futuro. Ma scopriamo di che cosa si tratta nel dettaglio.

Da Maldini e Massara a Zelus Analytic

Salutati Paolo Maldini e Ricky Massara, il Milan entra nel futuro facendosi guidare dalla tecnologia. Tra dati e analisi statistiche, i rossoneri proveranno a replicare i successi che l’intelligenza artificiale applicata allo sport ha permesso di raggiungere nel baseball, nel basket, ma anche nel mondo del calcio, con il sintomatico caso del Tolosa che, in appena due stagioni, ha compiuto il salto, tornando in Ligue 1 e vincendo anche la Coppa di Francia, proprio servendosi di Zelus Analytics.

La strada tracciata da Cardinale

Fuori il cuore e dentro i freddi dati, diranno in molti, ma la strada verso il modello Moneyball sembra tracciata e, come ribadito anche nel corso del panel Sloan Sports Analytics Conference tenutosi nei giorni scorsi al MIT, il nuovo proprietario del Diavolo, Gerry Cardinale, pare voler percorrerla con convinzione e senza indugio alcuno. Anche perché, dietro a Zelus Analytics c’è la stessa RedBird di Cardinale, proprietaria al 50% della piattaforma e sua prima promotrice.

Come funziona Zelus Analytics

Il progetto non solo analizza attraverso algoritmi complessi i dati relativi a un numero praticamente infinito di atleti, ma li raccoglie e li “fa parlare” restituendo risposte e indicazioni di mercato in grado di fare la differenza e indirizzare le scelte in modo scientifico e oculato basandosi su previsioni realistiche. Affidarsi a Zelus Analytics vuol dire avere a disposizione servizi esclusivi, ma anche osservatori da integrare nell’organico.

Una corsa agli “armamenti”

Un po’ freddo? Certo, ma come si legge sul sito di Zelus Analytics, “è in atto una corsa agli ‘armamenti’ (i giocatori) più pregiati del mercato. Una corsa che mette in gioco miliardi di dollari per arrivare a vincere attraverso l’interpretazione dei dati”. La missione di Zelus è quella di affrontare le nuove sfide dello sport, costruendo la piattaforma di intelligence sportiva leader a livello mondiale. Un passo fondamentale, per aiutare le squadre professionistiche a competere e vincere, mantenendo al contempo in ordine i bilanci.

Le speranze dei tifosi

I tifosi del Milan se lo augurano e, di certo saranno lì a sostenere la squadra e a gioire in caso di successo. Nonostante il baseball e il caso Tolosa, però lo scetticismo resta alto. Sarà solo il tempo a dire se il mondo del calcio può realmente lasciarsi definitivamente le bandiere, le competenze maturate negli anni e l’appeal del campione del passato, come Maldini, per basarsi esclusivamente sui numeri.

La sicurezza Geoffrey Moncada

Basteranno le statistiche o ci sarà ancora bisogno di sangue, cuore, testa e passione? Luglio è alle porte, non ci resta che attendere, senza dimenticare che il Diavolo potrà, comunque, contare sull’esperienza di Geoffrey Moncada, talent scout di livello internazionale, che ha già contribuito a portare sulla sponda rossonera del Naviglio gente del calibro di Fikayo Tomori, Pierre Kalulu e Malick Thiaw.