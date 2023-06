Milinkovic-Savic, senza Paolo Maldini sfuma l'assalto del Milan?

Era Milinkovic-Savic il grande obiettivo di mercato per il Milan targato Maldini-Massara: il terremoto rossonero ha spostato il mirino su altri calciatori.

16-06-2023 16:44

L’ottima annata della banda Sarri, che ha conquistato la piazza d’onore alle spalle dell’ex Napoli nonostante un Ciro Immobile a mezzo servizio e con una difesa che a livello di pacchetto si è rivelata una sorpresa (30 reti incassate costituiscono il secondo dato migliore del gruppo), apre i presupposti per alzare di livello l’asticella in vista della ritrovata Champions League, ma – come anticipato dal ‘Corriere dello Sport’ – le cessioni eccellenti sono tutt’altro che escluse, a partire da Luis Alberto e Sergej Milinkovic-Savic.

Milinkovic-Savic, la bozza per l’intesa targata Paolo Maldini

Il terremoto in casa rossonera che ha defenestrato Paolo Maldini e Ricky Massara dalla stanza dei bottoni e dagli hotel del calciomercato ha, secondo la ricostruzione del ‘Corriere dello Sport’, effetti sull’oggetto del desiderio Sergej Milinkovic-Savic: il Milan aveva abbozzato un accordo per acquistare il serbo in scadenza di contratto nel 2024, a una cifra che si aggirava intorno ai venti milioni; il 28enne è la richesta di Stefano Pioli, che lo ha avuto alle sue dipendenze a Formello e che lo reputa il numero 10 ideale in uno scacchiere apparecchiato sul 4-2-3-1. E’ chiaro che un Milan operativo sul mercato con Furlani e Moncada è a caccia di un altro tipo di profilo, più giovane e meno caro.

Milinkovic-Savic e Luis Alberto: la mediana di Sarri sarà saccheggiata?

Se il Milan pare essersi ormai sfilato dalla corsa al pezzo da 90 laziale, questo non si può dire di Inter e Juventus, pronte a trasferire il ‘derby d’Italia’ dal campo al mercato: Simone Inzaghi conosce bene il serbo e l’elevato rendimento fornito dai nerazzurri esige per riconfermarsi forze fresche nel settore nevralgico del campo, che potrebbe perdere Marcelo Brozovic, o Nicolò Barella. Il nome alternativo, anche per la Juventus chiamata a rinverdire un progetto in calando, è quello di Davide Frattesi. La Lazio deve in simultanea valutare la corte serrata (e l’offerta faraonica) dell’Al-Dulhail per Luis Alberto, che con il passare delle giornate è diventato un cardine del gioco di Maurizio Sarri: 60 milioni sul piatto, 40 per il ‘Mago’ iberico e 20 per le casse di Lotito, impongono riflessioni, se non la cessione..

Chi è il ‘Sergente’ Milinkovic-Savic

La carriera del possente centrocampista (191 cm x 82) nato in Spagna è legata a doppio filo con il Club di Claudio Lotito: approdato alla sua corte nel 2015 dopo essersi fatto le ossa tra Vojovodina (dove vinse una Coppa di Serbia) e Genk, il fratello del portiere granata ha collezionato 267 presenze e 57 reti in maglia biancoceleste nella Serie A. Spesso inserito nelle top – 11 del campionato, si è messo in luce per il gioco aereo e la capacità di sfornare assist, collezionando due Supercoppe e una Coppa nazionale: i risultati deludenti (due Mondiali disputati, due eliminazioni al girone) della Serbia, con la quale aveva vinto il Mondiale U20 nel 2015, hanno fatto sì che nessun sodalizio estero abbia finora accontato le richieste del patron capitolino, che hanno anche sfiorato la tripla cifra.