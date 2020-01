La Serie A 2019 - 20, va incontro alla ormai classica rivoluzione di gennaio. Oppure ci sono pure le cessioni di calciatori finiti fuori dal progetto tecnico e in cerca di una nuova destinazione. Quando inizia e quando finisce il calciomercato invernale ?.

Il futuro di Kjaer potrebbe essere lontano da Bergamo. Il centrocampista danese fatica a trovare spazio all'Atalanta e, a gennaio. Da ricordare che il 30enne ex Palermo e Roma è in prestito dal Siviglia. Sulle tracce di Kjaer ci sarebbero tre squadre italiani.

L'Inter non ha nessuna intenzione di perdere tempo. In attesa di novità sul fronte Arturo Vidal, l'Inter avrebbe trovato l'esterno difensivo che stava cercando. Il capitano del Manchester United è in scadenza di contratto e, fatica a trovare spazio. Nello specifico, avrebbe già dato il suo ok per il trasferimento all'Inter. Per la classica fumata bianca mancherebbe solo l'ok dello United. Non appena la trattativa con lo United sarà conclusa, l'Inter si concentrerà anche sul fronte cessioni.

Complice l'arrivo di Ibrahimovic e le prestazioni sempre più scadenti in campo, il futuro di Piatek pare segnato. Il polacco è sul mercato e, secondo quanto riportato da Sky Sport, il suo futuro potrebbe essere In Premier League. L'Aston Villa sarebbe sulle tracce del centravanti del Milan.

Il Real Madrid non ha nessuna intenzione di privarsi di Jovic. Il giovane attaccante è apprezzatissimo da Zidane : Jovic è il futuro. Zidane potrebbe utilizzarlo nella sfida di Supercoppa di Spagna in programma in Arabia Saudita. Oggi il Real Madrid affronterà il Valencia nella prima delle due semifinali del torneo.

Cosa è successo ieri martedì 7 gennaio 2020

Virgilio Sport - 08-01-2020 | 09:23