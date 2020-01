Calciomercato invernale 2020, tutte le trattative e scambi in diretta LIVE - Virgilio Sport

Pepe Reina lascia il Milan. Dopo due stagioni da vice di Gigio Donnarumma (13 presenze per lui), a 37 anni il portiere spagnolo passa in prestito all'Aston Villa. Reina torna in Premier League a 7 anni dall'addio al Liverpool, nel 2013: con i Reds vinse 4 trofei. Nei Villans prender il posto tra i pali di Heaton, e lotterà per portare alla salvezza il club britannico.

Il Paris Saint Germain ha messo in lista acquisti Gaetano Castrovilli per la prossima stagione. Secondo Sky i campioni di Francia hanno chiesto lumi alla Fiorentina per il giovane centrocampista, che ha decisamente convinto anche fuori dall'Italia. Leonardo, che lo segue con attenzione, farà un tentativo per il prossimo giugno.

Il tecnico del Chelsea Frank Lampard in conferenza stampa ha ammesso che Giroud è in uscita: "Se la situazione si rivelerà giusta per tutte le parti in causa, soprattutto per il Chelsea, Giroud può lasciare il club anche senza l'arrivo di un altro attaccante". "E' stato un grande professionista, si è sempre allenato bene pur non giocando molto. Devo però ancora prendere una decisione, anche se penso che il suo agente abbia già parlato con il club. Fino a quando non sarà tutto fatto, rimarrà un giocatore del Chelsea". Giroud è dato molto vicino ai nerazzurri.

Simon Kjaer è il nuovo difensore del Milan. Il centrale danese, che ha trascorso i primi 6 mesi della stagione tra le fila dell’Atalanta in prestito dal Siviglia, si trasferisce nel club rossonero: il Diavolo ha trovato l’accordo sia con gli orobici, sia con gli andalusi per l’acquisizione in prestito del difensore ex Palermo e Roma. Al posto di Kjaer l’Atalanta riabbraccia Mattia Caldara, in arrivo in prestito proprio dalla società meneghina. Difensore classe 1989, Kjaer nella prima parte di stagione non è riuscito a inserirsi nel modulo di Gian Piero Gasperini, che lo ha utilizzato con il contagocce. Ora spera di imporsi al Milan, dove si trasferisce a a titolo temporaneo con diritto di riscatto a favore dei rossoneri a fine stagione: è il difensore che Stefano Pioli chiedeva da tempo. Sul giocatore c’era anche la Sampdoria. L’agente di Kjaer a Tuttosport alcuni giorni fa aveva spiegato la difficile situazione di Bergamo: “Non è una bella situazione quella che si è venuta a creare tra Simon e l’Atalanta. Purtroppo non è stato un matrimonio felice quello con l’allenatore, quindi è meglio che le due parti si separino”. “Fortunatamente, pare proprio che a gennaio Kjaer possa lasciare l’Atalanta e sto lavorando per trovare la giusta soluzione. C’è parecchio interesse attorno a lui. Con il suo carisma e la sua classe può essere utile ovunque: non è giusto in questo momento fare i nomi delle squadre che lo cercano, ma possiamo dire che c’è grande interesse da parte di club molto importanti”.

Arma in più per il Lecce a centrocampo. E' in arrivo dal Cagliari Alessandro Deiola, che sarà immediatamente a disposizione di Fabio Liverani. Questo il comunicato della società giallorossa: "L'US Lecce comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Deiola dal Cagliari Calcio, con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto a favore della società sarda. Il calciatore, che si è già sottoposto a visite mediche, verrà presentato alla stampa sabato mattina alle ore 11.30 presso la sala stampa "Sergio Vantaggiato" del Via del Mare".

Stanislav Lobotka sarà un giocatore del Napoli. Il centrocampista slovacco si trasferisce dal Celta Vigo al club azzurro per 20 milioni di euro più 3 di bonus: al giocatore andranno 2 milioni di euro a stagione fino al 2024. Lobotka atterrerà in Italia sabato, sosterrà le visite mediche a Villa Stuart e poi firmerà con i partenopei.

Il Milan fa visita sabato al Cagliari, che ha ottenuto un solo punto nelle ultime quattro partite. Il momento dei rossoneri è però simile: la squadra non segna da tre gare e soprattutto è al centro di una serie di voci di mercato riguardanti tutti i big, dal gioiello Donnarumma alla delusione Piatek. In conferenza stampa il tecnico del Diavolo Stefano Pioli ha parlato delle sue scelte nel match contro la Sampdoria, in cui sono rimasti fuori elementi come Kessié e Paquetà, tutti al centro di rumors sul loro futuro: “Avevo visto meglio Krunic di Kessie. Io devo fare delle scelte, ma non è che chi non gioca è fuori dalle mie scelte. Tutti quelli che sono qui fanno parte del progetto. Paquetà? Adesso sto facendo altre scelte. Come rilanciarlo? Io non devo pensare ai singoli, devo cercare di fare vincere il Milan. Tutti i giocatori stanno lavorando bene, lui può giocare in diversi ruoli a centrocampo”. Anche Bonaventura è in difficoltà: “Non dimentichiamoci che arriva da un lungo infortunio, è normale non avere una condizione fisica continua ed equilibrata. Ha avuto qualche problemino fisico e lo ha condizionato in campo. Può giocare bene in tanti ruoli e può fare bene anche con Ibra”. Un big che proprio non si ritrova è Suso: “Non partecipo ai processi mediatici. Io invito i giocatori a credere molto in se stessi e a superare le difficoltà quando i risultati non arrivano. Come affronti le difficoltà determina che giocatore sei, e noi a Cagliari possiamo dimostrare di essere giocatori veri, professionisti veri capaci di reagire con orgoglio. Politano al suo posto? Sul mercato non faccio nomi”. La crisi dell’attacco ha soprattutto un nome e cognome: quelli di Krzysztof Piatek, che per molti è a un passo dal Tottenham: “Se potessi sposterei le lancette alla fine del mercato. Dobbiamo convivere con queste voci. Siamo solo concentrati sulle partite di domani. Piatek è convocato per domani e quindi è a disposizione”. Ibrahimovic e Leao potrebbero giocare insieme dall’inizio: “Zlatan sicuramente sta bene e sta migliorando, ma non ha i novanta minuti nelle gambe. Dovrò decidere quando utilizzarlo”.

La prova del campo non ha dato gli esiti sperati dai tifosi della Juventus e forse anche dalla società. Il solo Higuain sembra poter essere a rischio cessione la prossima estate, qualora la Juve riuscisse ad arrivare a Mauro Icardi, ma Ronaldo rispetterà il contratto, mentre Dybala si è aperto il dialogo per il rinnovo del contratto. Attualmente in scadenza nel 2022, per restare Dybala chiederà un sostanzioso aumento che gli permetta di sfiorare o raggiungere quota 10 netti.

Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer vuole bloccare la partenza di Ashley Young a gennaio : Ashley Young è un nostro giocatore e il nostro capitano. L'allenatore norvegese lo reputa importante per la squadra : Ashley si è dimostrato un ottimo capitano in questa stagione. Più chance che vada via adesso oppure a giugno ? Ashley ha fatto benissimo per questo club, vediamo quale sarà la situazione a febbraio.

E l ’ ecatombe potrebbe non finire qui, perché anche le panchine di Manchester United e Barcellona non sembrano solide. E per un allenatore in bilico, ce n ’ è subito un altro pronto a subentrare, come Max Allegri. L ’ opzione Manchester resta quindi in piedi, ma attenzione anche a quella che porta al Barcellona. Allegri è quindi tra i papabili e chissà che una chiamata da Barcellona non faccia tornare il tecnico livornese sui propri passi in merito alla sosta prolungata dalla panchina.

Appena festeggiati i 20 anni alla guida del Livorno, Aldo Spinelli non sembra avere alcuna intenzione di lasciare il calcio. Intervistato da Primocanale, l'ex presidente del Genoa ha infatti confessato il sogno di tornare alla guida del club rossoblù : Mio figlio Roberto vorrebbe vendere il Livorno, ma io nel calcio mi diverto molto, mi dà soddisfazione. A Livorno non seguo i giornali, non ci sono polemiche tutte le sere.

C ’ era una volta la Juventus italiana. Ma potrebbe tornare presto ... Il mercato di gennaio potrebbe essere di attesa per i bianconeri, dopo la rivoluzione anche culturale dell ’ estate con l ’ arrivo di Sarri.

Milan e Inter scatenate sul mercato. Il Diavolo, dopo aver ceduto Fabio Borini e Mattia Caldara. Inter che, cedendo Matteo Politano al Milan, riceverebbe, in cambio, Franck Kessié. Il 23enne Franck Kessié sta attraversando un momento difficile al Milan. Milan e Inter, hanno già fatto affari insieme, quindi non sarebbe una novità assoluta. Nelle prossime ore si attendono novità anche considerato il fatto che Matteo Politano non sarebbe seguito solo dal Milan.

Il Milan pensa al presente, ma anche al futuro. Per la prossima stagione, il Diavolo potrebbe riabbracciare, secondo la Gazzetta dello Sport, Allegri, vincitore dell'ultimo Scudetto rossonero. Allegri, reduce dalla splendida esperienza alla Juventus, è alla ricerca di una nuova sfida. Il Milan vorrebbe convincerlo a scegliere di tornare a guidare i rossoneri.

Il Milan, sta cambiando radicalmente pelle. Secondo il The Sun, il Tottenham, alla ricerca di un nuovo attaccante dopo l'infortunio occorso a Harry Kane, avrebbe già trovato l'accordo per l'attuale numero 9 del Milan. Gli Spurs, avrebbero investito 28 milioni di euro, più cinque legati a diversi bonus, per avere Krzysztof Piatek. Dopo Fabio Borini, finito al Verona, e Mattia Caldara, anche Krzysztof Piatek avrebbe quindi già concluso la sua avventura al Milan.

Il Milan sta sfoltendo la propria rosa. Ceduto Borini al Verona, si parla di un possibile addio anche di Reina. L'esperto portiere sarebbe un obiettivo dell'Aston Villa che starebbe insistendo molto con l'entourage del portiere rossonero. Se dovesse partire Reina, il Milan risparmierebbe circa 10 milioni di euro di costi. Uno degli indiziati a prendere il suo posto sarebbe Viviano, portiere attualmente svincolato dopo l'esperienza allo Sporting Lisbona.

Nella tarda serata di giovedì, Cutrone è sbarcato a Firenze per iniziare la sua nuova avventura con la Viola. L'ex attaccante del Milan e Wolverhampton è apparso molto sorridente e esaltato per essere rientrato in Serie A. Oggi firma e visite, poi spazio al campo per conoscere Iachini e nuovi compagni. Ora la Fiorentina proverà a prendere dalla Roma Juan Jesus.

