Prosegue senza sosta la telenovela su Christian Eriksen, principale obiettivo di mercato per il centrocampo dell’Inter. Ma su cui il vecchio amico nerazzurro José Mourinho continua a fare apparentemente muro, dando apparentemente l’impressione che la trattativa possa essere ancora in salita quantomeno per quanto riguarda il mese di gennaio. E una conferma è giunta dalle parole che lo Special One ha pronunciato dopo lo 0-0 del suo Tottenham contro il Watford. A Vicarage Road il tecnico lusitano non ha utilizzato il forte danese dal primo minuto, ma ha deciso di mandarlo in campo al 72′ minuto al posto di Dele Alli. E proprio nel finale gli Spurs hanno costruito le occasioni più nitide, anche se sono capitate a un altra vecchia conoscenza della serie A come Erik Lamela. Ma Mourinho ha comunque speso parole importanti per il giocatore sognato da Antonio Conte già per gennaio. “Siamo andati a due millimetri dalla vittoria, e l’ingresso in campo di Eriksen ci ha dato più visione e più qualità“, è stata l’analisi di Mourinho raccolta dai microfoni di ‘Sky Sport’ nel dopo partita. Parole che sono destinate a spaventare nuovamente l’Inter, convinta ormai di potersi accaparrare il giocatore nel giro di ore o al massimo giorni. Del resto già in conferenza stampa Mourinho aveva punzecchiato tanto la Beneamata quanto il suo allenatore per la fitta trattativa portata avanti per Eriksen, con Conte che gli aveva prontamente risposto nel corso della giornata di sabato. “E’ normale amministrazione, ma con José ci conosciamo, non ci sono problemi”, aveva infatti chiosato il tecnico salentino, cercando di spegnere sul nascere la possibile polemica con un grande ex dei nerazzurri, tutt’ora amatissimo. Rimane comunque la sensazione di un Eriksen in vendita (essendo in scadenza di contratto) ma molto stimato da Mourinho, che certamente non sarà dispiaciuto dall’eventualità di poterlo mandare in campo. E questa prospettiva spaventa non poco l’Inter.

La Roma continua a scandagliare il mercato alla ricerca di un giocatore che possa sostituire l’infortunato Nicolò Zaniolo. E le due nuove piste studiate dai giallorossi conducono in due direzioni estremamente diverse, anche solo da un punto di vista geografico. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, uno dei nomi più caldi è quello di Cristian Pavon, minuto attaccante argentino del Boca Juniors (è alto solo 167 cm) attualmente in prestito in MLS, ai Los Angeles Galaxy. Ben più noto agli appassionati della serie A è invece il secondo nome: si tratta infatti di quello di Jeremie Boga, velocissimo ivoriano che tanto bene sta facendo con la casacca del Sassuolo.

Il Paris Saint Germain irrompe nel calciomercato della Serie A con un’offerta decisamente importante per uno dei big del massimo campionato italiano, il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly. Secondo quanto riportato da ‘FootMercato’, il club parigino avrebbe presentato al senegalese un’offerta a dir poco mostruosa, un quadriennale da 12 milioni di euro l’anno. La stessa fonte specifica che Koulibaly, il cui erede sarà Amir Rrahmani, ‘prenotato’ dal Verona nei giorni scorsi, non vuole lasciare i partenopei a gennaio ma sarebbe pronto ad accettare un’offerta nella prossima sessione estiva, e in questo senso il dg dei parigini, Leonardo, avrebbe già incontrato l’entourage del calciatore senegalese. Per quanto riguarda il corrispettivo economico che la società campione di Francia garantirebbe al Napoli si parla di 70 milioni di euro, una cifra inferiore ai 100 milioni offerti dal Manchester United e rifiutati da Aurelio Del Laurentiis un’estate fa, ma che comunque consentirebbe alla società partenopea di ottenere un’importante plusvalenza. Con la maglia del Napoli, ora allenato da Gennaro Gattuso, Koulibaly ha giocato 172 partite in Serie A, 49 nelle coppe internazionali, 10 in Coppa Italia e una in Supercoppa Italiana, andando a segno 10 volte, tutte in campionato. Dal suo arrivo dal Genk, che risale all’estate del 2014, il livello del suo gioco è aumentato a tal punto da farlo diventare uno dei difensori più completi e rispettati non solo in ambito italiano, ma anche sullo scenario calcistico internazionale. Con una vendita a 70 milioni, gli azzurri otterrebbero una plusvalenza di ben 62 milioni di euro: una cifra che dimostrerebbe il grande lavoro svolto dal settore tecnico del Napoli nello sviluppo del difensore senegalese.

La Juventus sta cercando con sempre più insistenza di arrivare a Paul Pogba. Il centrocampista francese, con un passato bianconero tra il 2012 e il 2016 che i tifosi non hanno mai dimenticato, è protagonista di una corte serrata che si arricchisce di nuovi protagonisti, di giorno in giorno. La nuova mossa del club bianconero sembra quella di voler mandare in avanscoperta gli ex compagni di squadra del francese per convincerlo a tornare a Torino. “Sarebbe il benvenuto” ha dichiarato Gonzalo Higuain a ‘Tuttosport’. A fare eco al Pipita sono intervenuti anche Juan Cuadrado e Paulo Dybala, che hanno rimarcato la voglia di tornare a giocare con uno dei protagonisti del Mondiale 2018. Due le possibili chiavi di volta per sbloccare la trattativa. La prima arriva dalla Germania e più precisamente dal Bayern Monaco: Thomas Muller, a detta dei media tedeschi, non è più soddisfatto del suo impiego con la maglia dei bavaresi e non disdegnerebbe un trasferimento in Inghilterra, in una squadra da rilanciare dal punto di vista dei risultati. La seconda chiave invece arriva da una delle concorrenti a sorpresa per lo scudetto, la Lazio: lo United non ha mai nascosto l’interesse per Sergej Milinkovic-Savic e nonostante le prestazioni del serbo ne abbiano rialzato ampiamente il valore di mercato rispetto alla scorsa estate, il club inglese non avrebbe timore di fare follie per ingaggiarlo. Resta inoltre ancora aperta la pista che porterebbe Bruno Fernandes dello Sporting ai Red Devils, ma in questo caso il valore del calciatore ad altissimi livelli sarebbe tutto da confermare. In ogni caso, si tratta di voci che aprono la strada ad un ritorno in bianconero di Pogba: il contratto del transalpino è in scadenza nel 2021 e lo United dovrà per forza di cose ridurre la richiesta di 100 milioni di euro la prossima estate.

Alla vigilia dell’impegno in trasferta della sua Inter contro il Lecce, nella conferenza stampa di presentazione del match il tecnico nerazzurro Antonio Conte è intervenuto sulle parole pronunciate da José Mourinho, allenatore del Tottenham, che sembrano voler allontanare Christian Eriksen da Appiano Gentile: “E’ normale amministrazione, ma con José ci conosciamo, non ci sono problemi” ha detto, cercando di spegnere sul nascere la possibile polemica con un grande ex dei nerazzurri. Altro nodo focale della conferenza stampa ha riguardato le considerazioni del tecnico salentino sul mancato scambio Spinazzola-Politano. In questo senso, però, Conte ha glissato, lasciando alla dirigenza le considerazioni del caso: “Ho fatto una scelta tecnica, altre valutazioni le faranno gli altri” le sue parole. “Andremo a Lecce con la squadra che conoscete e sono contento – ha spiegato Conte -. Questo per un allenatore è il periodo più difficile, vanno gestite tante situazioni, nomi che escono sui giornali, alcuni veri e altri meno. Un potenziale virus che va contenuto nella giusta maniera. Bisognerà stare sul pezzo e pensare che al momento stanno giocando per una squadra, non bisogna farsi trascinare”. Un primo colpo, però, è già arrivato alla corte nerazzurra: si tratta di Ashley Young, centrocampista proveniente dal Manchester United: “E’ super esperto, ha fatto un percorso importante, nello United giocava sia a destra sia a sinistra – ha indicato l’allenatore dell’Inter -. Può fare il quinto anche se nasce ala. Sarà affidabile, abbiamo bisogno di questo tipo di calciatori che possano dare maggiori soluzioni“. “Le difficoltà per lui saranno nulle perché dal punto di vista tattico non c’è molto da fare – ha aggiunto, parlando sempre del nuovo arrivato -. Ha abbastanza esperienza per inserirsi in fretta, e mostra già tanta voglia. Ultimamente in Premier giocava davvero poco, per questo servirà riportarlo alle giuste condizioni giuste”. Essendo nato e cresciuto a Lecce, quella di domenica è una partita particolare, dal punto di vista sentimentale, per Conte: “Il Lecce sta facendo il suo percorso – ha detto -, vuole salvarsi, gioca bene e ha idee positive che possono portare al risultato. Se il campionato si fosse chiuso dopo l’ultima di andata, si sarebbero garantiti la salvezza. C’è un bravo allenatore, hanno una buona squadra”. “Sono leccese e auguro ogni bene al Lecce, ma a partire dalla prossima gara – ha poi scherzato il tecnico nerazzurro -. E’ inevitabile che per me sia sempre una grande emozione. Lì sono nato e diventato uomo, la mia famiglia vive ancora a Lecce. Sarà un match speciale. Ma domani saremo avversarsi e ognuno proverà a battere l’altro”.

La trattativa che avrebbe dovuto portare Dani Olmo al Milan rischia di saltare. Il Milan ha già trovato l'intesa con il giocatore proponendogli un contratto da 5 anni a 2.5 milioni di euro a stagione e con la Dinamo Zagabria (20 milioni subito più 5 di bonus) ma le commissioni dell'agente sono un problema. Andy Barra, procuratore dello spagnolo, vorrebbe 7,5 milioni di euro e una percentuale richiesta sempre da lui su una eventuale rivendita. Zvone Boban non ha alcuna intenzione di cedere alle richieste dell'agente, a costo di far saltare l'affare. Dani Olmo, intanto, vive da separato in casa alla Dinamo Zagabria: il suo comportamento è esemplare, come sottolineato dal tecnico Bjelica ("Sappiamo che si sta parlando di un suo trasferimento, anche se non sappiamo dove e quando se ne andrà. E' di buon umore, si allena davvero bene, ma in questa fase non vogliamo prenderci il rischio di farlo scendere in campo"), ma il club non vuole rischiarlo schierandolo nelle amichevoli. Brutte notizie per il Milan anche sul fronte delle uscite: Suso, che sembrava a un passo dall'approdo alla Roma (considerando anche l'affare saltato Politano-Spinazzola), non convince del tutto Petrachi che nelle ultime ore ha virato su Xherdan Shaqiri. L'esterno avrebbe dovuto trasferirsi nella Capitale nell'ambito dello scambio con Under ma ora la situazione è cambiata e Pioli rischia di ritrovarsi un giocatore per nulla adatto al suo 4-4-2. Lo spagnolo durante il match di Coppa Italia contro la Spal al momento dell'entrata in campo (al posto di Castillejo che ha fornito un'ottima prova) è stato sommerso dai fischi dei tifosi, esasperati dalle mediocri prestazioni del giocatore che in questa stagione è andato in rete appena una volta (proprio contro i ferraresi su punizione ma in campionato).

Attraverso un comunicato ufficiale il Brescia ha ufficializzato l'arrivo di Birkir Bjarnason. La nota: "La società Brescia Calcio comunica di aver siglato un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del giocatore islandese Birkir Bjarnason. Nato ad Akureyri (Islanda), il 27 maggio 1988, ha militato nella rappresentativa nazionale islandese. L’accordo siglato prevede 18 mesi di durata con scadenza fissata al 30 giugno 2021. Questa mattina il giocatore ha svolto il suo primo allenamento con i compagni di squadra presso il Centro Sportivo del Brescia Calcio a Torbole Casaglia".

Oltre alle entrate, l'Inter sta lavorando anche alle cessioni e in cima alla lista dei partenti c'è Valentino Lazaro. Il terzino ha deluso le aspettative e potrebbe lasciare i nerazzurri già in questa finestra di mercato. Stando a quanto arriva dall'Inghilterra sul giocatore c'è il Newcastle, che perà attraverso il manager del club Steve Bruce ha detto: "Non voglio parlare di nomi in particolare. Posso confermare che cerchiamo profili in grado di migliorarci. Ci serve qualità e non quantità". Lazaro nei giorni scorsi è stato accostato anche al Cagliari, alla ricerca di un rinforzo per la corsia destra.

Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport, Cagliari e Juventus avrebbero trovato l'intesa per il trasferimento di Marko Pjaca. Il giocatore, che non sta trovando spazio in bianconero, dovrebbe approdare in Sardegna con la formula del prestito fino al prossimo 30 giugno. Pjaca potrebbe non essere l'unico innesto nel reparto offensivo rosssoblù: Giulini sta infatti trattando con il Genoa per Andrea Pinamonti. Nel caso in cui dovesse arrivare il giovane, Cerri avrebbe il 'via libera' per trasferirsi alla Spal, che lo corteggia da tempo.

Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, Carlo Ancelotti vorrebbe portare Emre Can all'Everton. L'ex timoniere del Napoli non ha mai nascosto la sua ammirazione verso il tedesco che voleva ingaggiare già quando era alla guida dei partenopei. Per l'ex giocatore del Liverpool, che non vede l'ora di riprendersi una maglia da titolare per convincere Löw a convocarlo all’Europeo, è un'opportunità irrinunciabile. La Juventus, dal canto suo, non si opporrebbe alla cessione di un giocatore che non è sicuramente centrale nei piani di Sarri e percepisce un ingaggio da 6 milioni di euro netti più bonus . Dopo la sfida in Coppa Italia contro l'Udinese il tecnico bianconero, interrogato proprio sul futuro del 26enne, aveva dribblato: "Il mercato non mi interessa, ho pensato con un cambio solo di mettere in campo Pjaca che è da tanto tempo che non giocava ed è un premio per lui contro la sfortuna". L'Everton, però, è disposto a proporre al giocatore un contratto fino al 2025. L'unico ostacolo è rappresentato dal passato di Emre Can: per quattro anni il centrocampista ha vestito la maglia del Liverpool e in passato ha promesso che mai avrebbe vestito la maglia dei super rivali dell’Everton. Si potrebbe venire a creare quindi un 'caso diplomatico' che non farebbe piacere tanto ai tifosi Reds quanto soprattutto a quelli dei Toffees, ma la sensazione è quella che alla fine molto importante potrebbe risultare il pressing di Ancelotti. Anche il Milan sembrava essere sulle sue tracce: si era infatti parlato di un possibile scambio tra Emre Can e Gianluigi Donnarumma, con un conguaglio economico a favore dei rossoneri. La pista con il passare delle settimane si è raffreddata anche grazie alle ottime risposte fornite da Bennacer e Bonaventura, che hanno attenuato l'urgenza di intervenire sul mercato per puntellare il reparto centrale.

Potrebbe sbloccarsi già nelle prossime ore il trasferimento di Iago Falque alla Spal. La società ferrarese e il Torino dovrebbero trovare l'intesa sulla base del prestito oneroso con obbligo di riscatto successivo non condizionato, comunque, dalla permanenza o meno della Spal in A. La cifra finale di spesa si aggira intorno ai 12 milioni di euro. Secondo Tuttosport, i granata vorrebbero sostituirlo con Younes: sull'ex Ajax ci sono anche due club tedeschi ma il giocatore preferirebbe rimanese in Italia.

Il Milan sta lavorando in maniera consistente sul fronte delle uscite: dopo Reina, Caldara e Borini ci si aspettava anche il trasferimento di Suso, che da diverso tempo è accostato alla Roma. Il numero 8 avrebbe dovuto sostituire Zaniolo ed era in ballottaggio con Politano ma ora che il nerazzurro ha fatto ritorno a Milano, la strada che per la Capitale sembrava spianata per l'ex Genoa. A complicare le cose però ci ha pensato Paratici: l'ex dirigente del Torino non è pienamente convinto del milanista e avrebbe virato con decisione su Xherdan Shaqiri, che sta faticando a trovare spazio nel Liverpool di Klopp. La decisione della Roma di virare sull'ex Inter è maturata anche perchè il Milan nell'eventuale scambio Suso-Under avrebbe chiesto un conguaglio a favore e il turco sarebbe dovuto comunque esser sostituito. In attesa che si sblocchi la trattativa, i rossoneri sono al lavoro per ingaggiare Dani Olmo: il gioiellino della Dinamo Zagabria ha saltato l'amichevole della sua squadra contro il Lokomotiv Mosca e il tecnico Nenad Bjelica ha rilasciato queste dichiarazioni: "Sappiamo tutti come si sta parlando del suo trasferimento, anche se non sappiamo ancora dove e quando andrà. Ma non vogliamo rischiare nulla dal lato del club, potrebbe essere un po’ rischioso giocare partite amichevoli ora per lui. Ma il giocatore è comunque di buon umore, si allena e gioca davvero bene", sono le parole riportate da 24sata.hr. Secondo i rumor, il Diavolo sarebbe pronto a investire 20 milioni di euro subito, più altri 5 milioni di bonus e ulteriori 5 milioni da una futura rivendita. Sportske Novosti, uno dei maggiori quotidiani sportivi croati, ha anche contattato l'agente del giocatore, Andy Bara, le cui parole danno speranza ai tifosi del Milan, perché non smentiscono e non confermano la definizione della trattativa: "Per ora non vorrei commentare nulla". Da Casa Milan filtrano smentite sul fatto che l’affare sia in via di definizione, ma viene confermato l’interesse per il giocatore che potrebbe quindi essere il profilo giusto per completare l’organico in attacco.

Cosa è successo ieri venerdì 17 gennaio 2020

