Il presunto e cosiddetto cortocircuito generatosi tra la Roma e l'Inter, continua a far discutere. Il ds della società capitolina aveva inquadrato una situazione molto confusa all'interno dell'Inter nella gestione dello scambio tra Politano e Spinazzola. E sulla questione è stato lo stesso Ausilio a voler fare chiarezza sulla situazione. Io parlo solo di Inter e non della Roma. In tutto questo Politano resta un giocatore dell'Inter : Lui è una risorsa del club, la promessa di Ausilio.

Roberto Inglese si ferma per infortunio, e il Parma non vuole farsi cogliere impreparato. E secondo 'Sky Sport ', le attuali piste vagliate dagli emiliani conducono all'Inter e nello specifico a Sebastiano Esposito : il classe 2002, pupillo di Antonio Conte, potrebbe cambiare casacca per macinare minuti di esperienza utilissimi in vista delle prossime stagioni e la fonte riferisce che il suo agente si è già confrontato con la dirigenza del Parma.

Amin Younes è in uscita dal Napoli, ma la sua cessione continua a non essere di facile concretizzazione per la società azzurra. Secondo quanto confermato dal 'Mattino, sulle sue tracce è forte il Genoa, che però rappresenta una destinazione che il giocatore continua a rifiutare.

C'è poco spazio per Andrea Masiello nella retroguardia dell'Atalanta ma per il navigato difensore potrebbe esserci una possibilità in un'altra squadra della massima serie. E quanto suggerisce Sky Sport secondo cui la Sampdoria, si sarebbe fatta avanti con il club orobico. Masiello, veste il nerazzurro dal 2011.

Edinson Cavani potrebbe lasciare il Paris Saint Germain già a gennaio ed ecco che la società della Torre Eiffel guarda anche in Italia per la sostituzione dell ’ attaccante uruguaiano. Il quotidiano sportivo francese ‘ L ’ Equipe ’ suggerisce che Leonardo potrebbe andare bussare alla porta del Cagliari per Joao Pedro. Il brasiliano, sottolineano da Parigi, è amico di Neymar, perché hanno partecipato insieme al campionato del mondo under 17 nel 2009.

Le ultime indiscrezioni riguardanti il futuro di Lautaro Martinez spaventano l'Inter : secondo il ‘ Sun l'argentino è entrato nel mirino dei due club di Manchester. Lautaro in una recente intervista Tyc Sport ha però chiarito : Sto bene all'Inter. Sono molto calmo, molto felice e a mio agio all'Inter. Invece, sul fronte Eriksen : l'agente del centrocampista offensiva sarebbe a Londra per discutere con il Tottenham e convincere gli Spurs della bontà dell'offerta dell'Inter.

Il Milan non si accontenta di Zlatan Ibrahimovic e continua a monitorare la situazione Cavani : l'attaccante andrà in scadenza di contratto a giugno ma potrebbe salutare i compagni già in questa sessione. Secondo L'Equipe i Colchoneros avrebbero offerto 10 milioni di euro ma la richiesta del Psg è di 30. Il Milan potrebbe tentare l'affondo inserendo nella trattativa Paquetà, che tanto piace ai francesi.

Vincenzo Millico non trova spazio nel Torino di Mazzarri : il tecnico gli preferisce Verdi. Al termine della gara contro il Sassuolo Mazzarri si è espresso in questi termini : Se punterò di più su Millico nel girone di ritorno ? Ora vediamo, però è un ragazzo veramente promettente.

Le 12 presenze collezionate in questa stagione in campionato sono troppo poche per Emerson Palmieri che pare abbia chiesto la cessione al Chelsea. Sul terzino ci sono da tempo Juventus e Inter, come ha confessato l'agente del giocatore Luis Fernando Menez Garcia: "So che piace molto sia a Sarri che a Conte. Entrambe le squadre hanno mostrato interesse in passato, ma io non ho più sentito nessuno. Non ho più avuto contatti con i dirigenti bianconeri. Non li ho risentiti ultimamente".

Uno dei ritorni più attesi in casa Juventus è quello di Paul Pogba: i tifosi bianconeri non hanno mai dimenticato il centrocampista che ha lasciato il cuore a Torino. Durante un'intervista a 'Otro', Paulo Dybala ha 'chiamato' il francese: "Io e Paul abbiamo un bel rapporto e quando lui giocava qui cercavamo continuamente un modo di festeggiare nuovi gol. Ne abbiamo fatti tanti quindi i festeggiamenti cambiavano spesso. Spero che un giorno potremo festeggiare insieme di nuovo". Il Manchester United per liberare Pogba chiede 100 milioni di euro ma Paratici potrebbe inserire Emre Can nella trattativa per abbassare il costo. A favorire i campioni d'Italia ci sono gli ottimi con l'agente del giocatore, Mino Raiola, che non ha mai nascosto il desiderio di riportare il Polpo all'ombra della Mole. L'ex Palermo ha parlato anche dell'origine del soprannome 'Joya': "E' il soprannome che mi ha accompagnato e mi accompagna anche adesso, da quando giocavo con l'Instituto de Cordoba. Un giornalista locale mi chiamò così e alcuni compagni lo fanno ancora. Non mi spiace, sono abituato". "E' un sogno essere arrivato in un club come la Juventus, un giocatore spera sempre di arrivare in società del genere. E' un sogno poter rappresentare questi colori come lo è poter vincere tutti quei titoli che mancano, per la gente, per noi, perché anche noi lo meritiamo. Sogno di vincere qualcosa di importante anche a livello personale in questo club". Chiosa sul tanto discusso Var: "E' difficile, ci sono molti modi di vedere la tecnologia. Sia a favore che contro. Personalmente giocherei benissimo anche senza VAR, penso che l'arbitro dovrebbe essere libero di gestire la partita da sé senza essere controllato da altri arbitri che non sono in campo perché penso che ci siano molti fattori che hanno impatto sulla partita che non puoi capire guardandoli da fuori".

Per rinforzare l'attacco, la Fiorentina ha messo nel mirino Gianluca Caprari. La prima offerta dei viola è stata rifiutata dai blucerchiati: secco 'no' per lo scambio con kevin Prince Boateng che a Firenze sta faticando non poco. Stando a quanto riferisce TMW, la nuova proposta della Fiorentina consiste in un prestito oneroso da 1 milione di euro e 8 per il riscatto.

Amir Rrahmani è un nuovo giocatore del Napoli. L'ufficialità è arrivata attraverso un comunicato dell'Hellas Verona: "Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo a SSC Napoli i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Amir Rrahmani". "Il 25enne difensore kosovaro resterà in gialloblù a titolo temporaneo sino al termine della corrente stagione, segnatamente sino al 30 giugno 2020" conclude la nota.

In un'intervista a TMW, il direttore sportivo del Getafe Angel Torres ha chiuso le porte a Suso: "Non ci interessa. Non è uno dei calciatori che stiamo valutando". "Al momento siamo infatti al completo, abbiamo già fatto le operazioni di mercato che dovevamo e non faremo quindi nient'altro in entrata. Al massimo un centrale difensivo, visto che Cabrera oggi è andato all'Espanyol". Il numero 8 del Milan è stato accostato anche alla Roma ma lo scambio con Under sembra essersi definitivamente arenato.

Nuova svolta nel futuro di Chiesa: l'esterno, che con Iachini sta tornando ai suoi livelli, potrebbe firmare il rinnovo di contratto nelle prossime settimane. Secondo quanto riferisce La Repubblica, infatti, ci sarà presto un summit per il prolungamento fino al 2024, anche se resta da capire se verrà inserita o meno una clausola rescissoria. Chiesa al termine della vittoria sul Napoli ha parlato del rapporto con il nuovo allenatore: "Ci siamo capiti subito su quello che volevamo fare. Vogliamo aiutare la Fiorentina a scalare la classifica perché non eravamo in una bella situazione, ora va meglio. C'è grande unione d'intenti, si è visto anche in campo".

Da fedelissimo a separato in casa, si potrebbe riassumere così la parabola di Lucas Castro. Stando a quanto riferisce l'Unione Sarda il centrocampista avrebbe discusso con Maran e lasciato il ritiro, ripresentandosi sabato mattina al centro di allenamento. La sua mossa ha causato la mancata convocazione per il match contro il Brescia e la conseguente decisione della società di cederlo. Castro è ora ad un passo dal Genoa: il Grifone lo segue da tempo e, considerando l'attuale situazione, potrebbe tentare l'affondo nei prossimi giorni.

L'avventura di Cavani con la casacca del PSG pare giunta al termine. Tuchel, allenatore del club parigino, nel post match della gara di Coppa di Francia con il Lorient, è stato chiaro: "Non so se sarà con noi a febbraio". Parole che sanno molto di addio. L'Atletico Madrid lo aspetta a braccia aperte. Leonardo, uomo mercato del PSG, ha fatto sapere di aver già rinunciato una proposta dei colchoneros. Probabile una nuova offerta per arrivare alla classica fumata bianca. El Matador, classe 1987, ha il contratto in scadenza con il PSG a giugno.

Tornato in gol, in Coppa Italia, contro la Spal, Piatek è comunque sul mercato. Il Milan sembra aver deciso di puntare su Leao e Rebic come "spalle" di Ibrahimovic. Per il polacco non ci sarebbe più spazio in maglia rossonera. Il problema è che, al momento, sarebbero arrivate solo proposte con la formula del prestito con diritto di riscatto (soprattutto da club di Premier League e Bundesliga). Formula che non piacerebbe al Diavolo che punterebbe alla cessione a titolo definitivo. I rossoneri vorrebbero incassare non meno di 30 milioni di euro.

Il pareggio a Lecce, unito al successo casalingo della Juventus, ha innervosito ulteriormente Antonio Conte che aspetta, con ansia, importanti rinforzi dal mercato per aumentare il valore della rosa e duellare, ad armi pari, con la Vecchia Signora. Dopo l’acquisto di Ashley Young, i nerazzurri stanno cercando una soluzione per Matteo Politano (da non escludere che possa comunque andare alla Roma) per sbloccare la trattativa che vede coinvolto Olivier Giroud, attaccante del Chelsea con cui ci sarebbe già l’accordo. Il duo Marotta/Ausilio non ha intenzione di fermarsi. C’è tanta voglia di arrivare alla classica fumata bianca per Christian Eriksen e Victor Moses, due obiettivi dichiarati dell’Inter, molto graditi al tecnico Antonio Conte. Per il 27enne danese la situazione è piuttosto nota. L’agente del centrocampista offensiva sarebbe a Londra per discutere con il Tottenham e convincere gli Spurs della bontà dell’offerta dell’Inter (pari a circa 18 milioni di euro). Ben avviata anche la trattativa per arrivare a Victor Moses. Il pupillo di Antonio Conte avrebbe già chiesto al Fenerbahce di liberarlo (è in prestito dal Chelsea fino al termine della stagione). Il club turco sarebbe ben disposto a lasciarlo andare (per poi fiondarsi su Ricardo Rodriguez del Milan). Due acquisti attesi con trepidazione ma che porteranno, inevitabilmente, a due cessioni. L’addio di Valentino Lazaro è ormai quasi certo. L’esterno nerazzurro dovrebbe andare, in prestito, in Premier League, al Newcastle. Operazione ad un passo dall’essere definita. Attenzione al nome di Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano, classe 1991, piacerebbe al Manchester United, club con cui l’Inter sta lavorando molto. L’interesse sarebbe concreto e la trattativa potrebbe decollare in breve tempo. Antonio Conte ha chiesto rinforzi e la società ha deciso di accelerare per accontentarlo. Questa potrebbe essere una settimana chiave per il mercato nerazzurro e per la stagione della squadra allenata da Antonio Conte.

Cristiano Ronaldo continua a trascinare, a suon di gol, la Juventus. Anche contro il Parma, il portoghese ha fatto la differenza. Una doppietta d’autore per allontanare le critiche di coloro che vedono una Juventus meno dominante rispetto al recente passato. Fabio Paratici continua a ribadire come la società sia tranquilla e non senta il bisogno di intervenire sul mercato. Tuttavia, sono diverse le indiscrezioni che si rincorrono, in particolare legate a tre big della Vecchia Signora. Il nome di Emre Can è molto chiacchierato. Il 26enne centrocampista continua a fare panchina. Nelle ultime ore, oltre al Milan, si sarebbe fatto avanti anche l’Everton del neo allenatore Carlo Ancelotti. Il tedesco ci starebbe pensando. Da capire anche il futuro di Federico Bernardeschi. L’ex viola non riesce a trovare spazio. Maurizio Sarri l’ha provato in più posizioni ma il rendimento del talento azzurro è sempre discontinuo. Lo scambio con Ivan Rakitic del Barcellona è un’ipotesi da non scartare. Attenzione anche al nome di Adrien Rabiot. Il francese continua ad essere un grande enigma. Le qualità tecniche non sono in discussioni ma le prestazioni non sono soddisfacenti. Diversi club si starebbero interessando. Ci sarebbe anche il Tottenham di Josè Mourinho sulle tracce del francese. Tre giocatori non certi di restare in bianconero. Nonostante le parole di Fabio Paratici, davanti a proposte congrue, la Juventus potrebbe anche decidere di fare qualche operazione di mercato che possa rendere la rosa ancor più adatta alle esigenze di Maurizio Sarri. Il tutto mentre Cristiano Ronaldo continua ad imperversare. Il cinque volte Pallone d’Oro va a segno da sette gare consecutive e fa la differenza contro chiunque. La paura del popolo bianconero è che non possa bastare il talento del tridente delle meraviglie.

In attesa di trovare una sistemazione a Politano, l'Inter sta per salutare Lazaro. L'ex Hertha Berlino sarebbe ad un passo dal Newcastle. Prestito a circa due milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Non appena Lazaro sarà ufficiale al Newcastle, l'Inter proverà a regalare a Conte l'esterno d'attacco Moses. Il nigeriano classe 1990, di proprietà del Chelsea, è uno dei pupilli dell'attuale tecnico dei nerazzurri. Già avviata la trattativa.

