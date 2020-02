Calciomercato invernale 2020, tutte le trattative e scambi in diretta LIVE - Virgilio Sport

Le operazioni più importanti in entrata del massimo campionato italiano.

Tra Juventus ed Emre Can è ufficialmente divorzio. Juventus Football Club S.p.A comunica di aver perfezionato l ’ accordo con la società Borussia Dortmund GmbH e Co. KGaA per la cessione a titolo temporaneo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emre Can per un corrispettivo di € 1 milione pagabile nell ’ esercizio 2019/2020.

I viola hanno infatti annunciato negli ultimi minuti di trattative del calciomercato di gennaio di aver acquisito dal Genoa il colombiano Kevin Agudelo. ACF Fiorentina, comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto in base alle presenze, dal Genoa CFC, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Andrés Agudelo Ardila. Agudelo, nato a Puerto Caicedo il 14 novembre 1998, nella stagione in corso ha disputato 12 gare con la maglia del Genoa segnando un gol.

Nelle ultime ore di calciomercato è arrivata l'ufficialità di una doppia operazione sull'asse tra Cagliari e Spal, che si sono scambiati due centravanti. I due cambieranno maglia, entrambi con la formula del prestito.

I voti alle società che hanno movimentato la sessione invernale. E anche a quelle che non si sono mosse.

La sessione invernale del calciomercato ha cambiato le carte in tavola della Serie A. Quando inizia e quando finisce il calciomercato invernale ?. La sessione invernale del calciomercato è iniziata il 2 gennaio 2020. La data di chiusura del calciomercato di gennaio è invece il 31 gennaio 2020 alle ore 20.00.

Il Milano City ha annunciato di avere sottoscritto un accordo per il diritto alle prestazioni sportive per la rimanente parte della stagione 2019/2020 con Hervè Magloire Otèlè Nnanga, e con Sulayman Jallow. Jallow, si stava già allenando con i granata da circa una settimana convincendo appieno tutto lo staff tecnico.

Ll Genoa ha annunciato di aver concluso con Lille OSC, l ’ acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive del difensore franco- maliano Adama Soumaoro. Soumaoro fatto parte della lista di giocatori iscritti dal Lilla alla Europa League in più stagioni, e anche alla Champions League dove ha giocato nel corso dell ’ attuale edizione.

Il Sassuolo non è riuscito a ingaggiare Gianluca Caprari, approdato al Parma, e ha invece messo sotto contratto Lukas Haraslin, meteora dei gialloblù, con cui ha collezionato un paio di presenze nella stagione 2014 - 15. L ’ attaccante slovacco classe 1996 arriva a indossare la casacca dei neroverdi via Lechia Danzica : la formula concordata con la società polacca è quella del prestito con obbligo di riscatto.

L'affare può essere chiuso nelle prossime ore, giorno di chiusura del mercato in Qatar : Ci tenevo a rispondere su Gervinho perchè stato un giocatore importante per noi, ma credo anche che ho avuto a disposizione un gruppo che ha permesso a Gervinho di fare la migliore stagione della propria carriera : dunque è vero che era un giocatore importante, ma quello che è più importante per me è il gruppo che ho a disposizione, ha continuato D'Aversa.

La Spal ha reso noto di avere ingaggiato Ervin Zukanovic. Il difensore bosniaco ha firmato un contratto che lo legherà alla società biancazzurra fino al 30 giugno 2020, con opzione di rinnovo per la stagione 2020/2021. Nel massimo campionato italiano ha totalizzato 129 presenze, con 5 reti segnate.

Niente Fiorentina per Domenico Criscito. Il capitano del Grifone, ha deciso di rifiutare la proposta dei toscani : continuerà a giocare con il club rossoblu. Dopo il vertice con la dirigenza a Pegli, è arrivata la decisione definitiva di rimanere in Liguria.

Roberto D ’ Aversa chiude il capitolo Gervinho, che ha chiesto e ottenuto di essere lasciato andare all ’ Al Sadd, club del Qatar che gli ha offerto un bel po'di soldi e un contratto di un anno e mezzo. Gervinho non è fra i convocati perché non si è presentato nelle ultime tre sedute di allenamento.

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha commentato in conferenza stampa l'addio di Alessandro Florenzi : Florenzi è andato al Valencia dopo che ci siamo parlati serenamente e direttamente. Alessandro è un grandissimo professionista e si è comportato da capitano.

Kevin Prince Boateng pronto a ripartire dalla Turchia. L'attaccante ghanese lascia la Fiorentina dopo pochi mesi : è ormai certo il trasferimento al Besiktas, in prestito con diritto di riscatto. I gigliati lo avevano prelevato dal Sassuolo per un milione di euro.

L'Inter è alla frenetica ricerca di una punta a poche ore dalla chiusura del mercato invernale. Inter e Torino sono in contatto in questi minuti per trovare una soluzione. Conte è in pressing sulla dirigenza nerazzurra : A lexis Sanchez non lo convince e il mister leccese vuole fortemente un ricambio affidabile in quella zona di campo.

La Fiorentina ha ufficializzato l'acquisto di Alfred Duncan dal Sassuolo. Il centrocampista neroverde arriva in prestito con obbligo di riscatto, per una somma complessiva di 16 milioni di euro.

Iago Falque ritorna al Genoa chiudendo così la sua avventura al Torino. Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Genoa Cricket and Football Club, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Iago Falque. Tutto il Torino Football Club saluta Iago Falque con grande affetto e gli augura ogni bene per questo girone di ritorno.

Douglas Costa è una delle frecce più pericolose a disposizione di Maurizio Sarri, ma tra gli infortuni e la concorrenza di Dybala e Higuain l'esterno offensivo brasiliano della Juventus ha giocato pochissimo negli ultimi mesi. Douglas Costa è tornato sullo sputo a Di Francesco nella scorsa stagione : L'episodio mi ha fatto stare male, perchè non sono quel tipo di persona.

Futuro che potrebbe non prevedere Gigio Donnarumma. Uno degli ostacoli più difficili da superare per arrivare ad un rinnovo contrattuale sarebbe l'elevato s tipendio percepito dallo stesso Gigio Donnarumma. Da qui la concreta possibilità che, Gigio Donnarumma faccia le valigie.

Ultime ore da brividi per il calciomercato di serie A. Juventus, Inter, Milan e le big del campionato italiano intensificano i loro sforzi per chiudere le trattative prima del gong.

Il Parma, che giovedì si era messo in pole position per Gianluca Caprari. I ducali hanno raggiunto un accordo per l'attaccante della Sampdoria, che è già giunto in Emilia per le visite mediche di rito e per mettere nero su bianco.

Niente Napoli, Amrabat, secondo quanto riportato da Sky Sport, ha scelto la Fiorentina. All'Hellas Verona vanno, 20 milioni di euro, più 1.5 milioni sotto forma di bonus. Il centrocampista di origini marocchine resterà all'Hellas Verona fino al termine della stagione in corso.

Il futuro di Mertens potrebbe essere ancora a Napoli. Il belga, cercato con insistenza dal Chelsea, non dovrebbe lasciare il club azzurro in questa finestra di mercato. Anzi, alla naturale scadenza del contratto con i partenopei. Si vocifera di un contratto biennale.

Dopo un anno e mezzo il Parma e Gervinho, vicino a prendere la strada del Qatar, potrebbero separarsi. Secondo il Corriere dello Sport l ’ ivoriano avrebbe accettato la proposta dell'Al - Sadd, società militante nella massima serie qatariota la cui squadra è allenata dall'ex giocatore del Barcellona Xavi.

L'Atletico Madrid ha trovato l'attaccante che cercava. Nessun accordo con il PSG per Cavani ma la scelta è andata su Carrasco. Il 26enne belga lascia il club cinese del Dalian Yifang e torna, ai colchoneros. Carrasco ha già indossato la casacca dell'Atletico Madrid dal 2015 al 2018.

Gioie e dolori per il Parma. Tanta la felicità per aver battuto la folta concorrenza e trovato l'accordo con Caprari. L'ex Sampdoria ha sposato il progetto dei ducali. Prestito oneroso a 2.5 milioni di euro e diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.

Da Emre Can al Borussia a Gervinho vicinissimo all'Al - Sadd, passando per il futuro di Dries Mertens e Olivier Giroud. La Juventus, dopo aver piazzato Marko Pjaca all'Anderlecht, sta definendo il passaggio di Emre Can al Borussia Dortmund. I Blues, difficilmente lasceranno andare Olivier Giroud. Inoltre , lo stesso Dries Mertens , sembrerebbe deciso a restare a Napoli. Dopo essere arrivati alla classica fumata bianca per Gianluca Caprari, seriamente, di perdere Gervinho.

Il Milan non si ferma più. Dopo Saelemaekers dall'Anderlecht, i rossoneri hanno definito l'accordo con il Wigan per il passaggio di Robinson alla corte di Pioli. Robinson, è un esterno difensivo con grande propensione per l'attacco. Di fatto prende il posto di Rodriguez, ceduto al PSV. Il terzino del Wigan arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a sette milioni di euro.

Saltato l'accordo con il Cagliari, alla fine Pjaca ha deciso di lasciare l'Italia e provare a riscattarsi in Belgio. Definito l'accordo con l'Anderlecht. Dopo le esperienze, allo Schalke 04 e alla Fiorentina, Pjaca cerca di ritrovarsi nel campionato belga. Quest'anno, con la casacca della Juventus, ha collezionato una sola presenza in Coppa Italia.

Cosa è successo ieri giovedì 30 gennaio 2020

Virgilio Sport - 31-01-2020 | 23:30