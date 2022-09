23-09-2022 12:16

Il Napoli che viaggia al vertice della classifica sia in serie A che in Champions League è composto da giocatori fino a pochi mesi fa sconosciuti ai tifosi azzurri, come Kvicha Kvaratskhelia o Kim Min-Jae, ma che hanno saputo conquistare la piazza con una manciata di partite.

L’amore dei tifosi del Napoli per gli ex

Accanto all’amore per i volti nuovi della squadra di Luciano Spalletti, i supporter partenopei continuano però a dimostrare un grande attaccamento a quei giocatori che hanno scritto la storia recente del Napoli. Le imprese di Lorenzo Insigne in MLS e di Kalidou Koulibaly in Premier League, ad esempio, vengono costantemente monitorate dai tifosi azzurri, soprattutto sui social network.

E una nuova dimostrazione dell’affetto dei napoletani nei confronti di quelli che erano i senatori della squadra azzurra è arrivata al diffondersi di una notizia di mercato riguardante la serie B.

L’ex Napoli Ghoulam verso il Benevento

Dopo Fabio Cannavaro, ingaggiato come nuovo allenatore, il Benevento sarebbe vicino a prendere Faouzi Ghoulam, 31enne terzino algerino a cui il Napoli non ha rinnovato il contratto nella scorsa stagione e che attualmente è ancora senza squadra.

Dopo gli ultimi difficili anni all’ombra del Vesuvio, segnati dagli infortuni alle ginocchia e da uno scarso minutaggio in campo, Ghoulam avrà dunque l’opportunità di ripartire dalla serie B. Per i tifosi del Napoli, che hanno sempre amato Ghoulam per il suo grande attaccamento ai colori azzurri, si tratta di una bella notizia.

Gli auguri dei tifosi del Napoli a Ghoulam

“Ghoulam merita di restare vicino Napoli e tra professionisti! Gli auguro un pieno riscatto, è un serio professionista, cosa non da poco”, il commento su Facebook di Luigi. “Mi fa piacere così gioca continuamente e può dare una mano al Benevento. Si riprenderà, come ai vecchi tempi del Napoli. Forza grande Faouzi”, aggiunge Nunzio.

“Sono contento per lui, spero che abbia ancora la forza che aveva quando era con il Napoli. Auguri campione”, scrive Bruno. “Sono contentissimo per questo grande uomo, grande professionista e bravissimo ragazzo. Forza Faouzi”, il commento di Massimo.

Salvatore ancora rimpiange l’algerino: “Io credo che Ghoulam meritasse di essere recuperato visto l’età ancora relativamente giovane. Tecnicamente non aveva perso molto, bisognava ritoccare l’ingaggio verso il basso e farlo giocare più spesso”. Massimiliano, invece, ritiene chiusa la vicenda: “Il Napoli ha fatto bene a lasciarlo andare, ma speriamo che si riprenda: da noi è stato un esterno tanto forte quanto sfortunato. Forse in serie B può ancora fare la differenza”.