Serie A 2023-2024: ecco anticipi e posticipi delle prime quattro giornate

07-07-2023 17:16

Giornalista pubblicista, redattore e autore, collabora da quasi 15 anni con il giornale dalla sua città, è content creator per diversi siti di divulgazione. Per Virgilio Sport segue i protagonisti del pallone ed è capace di trasformare in video tutto ciò che tocca

Dopo la presentazione ufficiale del calendario completo per la prossima stagione della Serie A 2023-2024, la Lega ha reso note date e orari di anticipi e posticipi delle prime quattro giornate. Si parte sabato 19 agosto alle 18.30 con i campioni in carica del Napoli subito in campo. Tra le terza e la quarta giornata è in programma la sosta per le nazionali. Il primo big match va in scena venerdì primo settembre, domenica 17 settembre, invece, c’è il primo lunch match.

Serie A 2023-2024, il piano per ogni giornata

La Serie A 2023-2024 vedrà ogni giornata “spalmata”, in linea di massima, su tre giorni. Si inizia il sabato sera con gli anticipi e si chiude il lunedì con l’ultimo posticipo. Stando al regolamento generale, nel fine settimana allungato saranno presenti otto finestre di gara.

Questo, in linea generale, visto che saranno possibili variazioni, come in concomitanza di festività, per esempio, le giornate numero 17 e 18, si disputeranno nel corso del periodo natalizio, ma anche la numero 30, che cadrà nel sabato di Pasqua. Uno solo, invece, il turno infrasettimanale, messo in calendario alla sesta, il 27 settembre. Oltre a ciò, lo strappo alla regola riguarderà le prime tre giornate.

Serie A 2023-2024, anticipi e postici di prima e seconda giornata

Ed ecco, dunque, spiegato perché, la Serie A 2023-2024 si apre sabato 19 agosto con ben quattro gare in programma. Il primo calcio di inizio ufficiale arriverà alle 18.30 in quel di Empoli e Frosinone, con i toscani a ospitare l’Hellas Verona e i ciociari ad accogliere i campioni in carica del Napoli nel nuovo corso firmato Rudi Garcia. Alle 20.45 andranno, poi, in scena in contemporanea Genoa-Fiorentina e Inter-Monza.

Per limitare l’effetto del caldo, domenica 20 agosto si replica con due gare nel tardo pomeriggio e due in serata. Alle 18.30, all’Olimpico contro la Salernitana debutta la Roma, che dovrà fare a meno dello squalificato José Mourinho anche nel secondo turno. A Reggio Emilia andrà, invece, in scena Sassuolo-Atalanta. In serata, sarà il turno di Lazio e Juventus che, alle 20.45, giocheranno rispettivamente a Lecce e a Udine. La giornata, si chiude lunedì 21 con Torino-Cagliari alle 18.30 e Bologna-Milan alle 20.45

Il programma della seconda giornata ricalca quello della prima. Si parte sabato 26 agosto alle 18.30 con Frosinone-Atalanta e Monza-Empoli e si chiude lunedì 28 agosto alle 20.45 con Cagliari-Inter. Nel mezzo, sabato alle 20.45 andranno in scena Verona-Roma e Milan-Torino, domenica 27 alle 18.30 tocca a Fiorentina-Lecce e Juventus-Bologna, alle 20.45 Lazio-Genoa e Napoli-Sassuolo; lunedì 28 alle 18.30 Salernitana-Udinese.

Serie A 2023-2024, la terza giornata e i primi big match

Dal terzo turno si rompono le limitazioni imposte sui big match e si inizia fare davvero sul serio. In programma ben tre gare di cartello. La prima è Roma-Milan che va in scena venerdì primo settembre alle 20.45 dopo il primi anticipo delle 18.30, Sassuolo-Verona.

Sabato 2 sera alle 20.45 tocca a Napoli-Lazio, giocata in contemporanea con Atalanta-Monza e dopo le gare delle 18.30, Bologna-Cagliari e Udinese-Frosinone. La giornata si chiude domenica sera con Empoli-Juventus e Lecce-Salernitana alle 20.45. Alle 18.30, l’Inter ospita la Fiorentina, mentre il Torino il Genoa.

Serie A 2023-2024, anticipi, postici e big match della quarta giornata

Programma ricchissimo, anche alla quarta giornata che, dopo la sosta, si apre con letteralmente con il botto sabato 16 settembre: alle 15, la Lazio fa visita alla Juventus; alle 18, San Siro si veste a festa per il primo derby stagionale che vedrà l’Inter ospitare il Milan. Sabato si chiude con la trasferta del Napoli a Genova, contro il Grifone.

Cinque, le gare in programma domenica 17 settembre. Si parte con il primo lunch match stagionale che, alle 12.30, vedrà l’Udinese impegnata a Cagliari. Alle 15, Frosinone e Monza ospitano rispettivamente Sassuolo e Lecce; alle 18 c’è un intrigante Fiorentina-Atalanta, mentre alle 20.45, l’Empoli sfida la Roma all’Olimpico. Il programma si chiude lunedì 18 settembre con Salernitana-Torino alle 18.30 e Verona-Bologna alle 20.45.

Anticipi e posticipi Serie A 2023-2024, tutte le date

La Lega ha, inoltre, già annunciato le date in cui, come in questo venerdì 7 luglio, svelerà gli anticipi e posticipi del calendario di Serie A 2023-2024. In particolare, il programma dettagliato che va dalla quinta alla diciannovesima giornata verrà reso noto il prossimo 6 settembre. Il 20 dicembre si procederà con il delineare le giornate dalla ventesima alla ventinovesima.

Il trentesimo turno (quello pasquale) verrà svelato il 6 febbraio 2024. Il 19 marzo sarà la volta delle gare per la trentunesima-trentatreesima, il 19 aprile dalla 34 alla 37. Per concludere, il 20 maggio, con la definizione degli orari per l’ultima giornata.

Serie A 2023-2024, le soste per le nazionali

Saranno quattro le soste previste per la prossima Serie A dedicate alle nazionali: tre nel girone di andata, una nel girone di ritorno. La prima, come già accennato, cadrà tra la terza e la quarta giornata, e fermerà il campionato nel weekend del 10 settembre. La seconda arriva a metà ottobre (il 15), tra l’ottava e la nona. Altra pausa il 19 novembre, tra la dodicesima e la tredicesima. Il quadro si chiude il 24 marzo 2024, nel fine settimana precedente a quello pasquale, quindi tra la ventinovesima e la trentesima.

Serie A 2023-2024: il calendario delle prime quattro giornate

Serie A 2023-2024: giornata 1

Sabato 19/08 – 18.30 EMPOLI-HELLAS VERONA

Sabato 19/08 – 18.30 FROSINONE-NAPOLI

Sabato 19/08 – 20.45 GENOA-FIORENTINA

Sabato 19/08 – 20.45 INTER-MONZA

Domenica 20/08 – 18.30 ROMA-SALERNITANA

Domenica 20/08 – 18.30 SASSUOLO-ATALANTA

Domenica 20/08 – 20.45 LECCE-LAZIO

Domenica 20/08 – 20.45 UDINESE-JUVENTUS

Lunedi 21/08 – 18.30 TORINO-CAGLIARI

Lunedi 21/08 – 20.45 BOLOGNA-MILAN

Serie A 2023-2024: giornata 2

Sabato 26/08 – 18.30 FROSINONE-ATALANTA

Sabato 26/08 – 18.30 MONZA-EMPOLI

Sabato 26/08 – 20.45 HELLAS VERONA-ROMA

Sabato 26/08 – 20.45 MILAN-TORINO

Domenica 27/08 – 18.30 FIORENTINA-LECCE

Domenica 27/08 – 18.30 JUVENTUS-BOLOGNA

Domenica 27/08 – 20.45 LAZIO-GENOA

Domenica 27/08 – 20.45 NAPOLI-SASSUOLO

Lunedi 28/08 – 18.30 SALERNITANA-UDINESE

Lunedi 28/08 – 20.45 CAGLIARI-INTER

Serie A 2023-2024: giornata 3

Venerdì 01/09 – 18.30 SASSUOLO-HELLAS VERONA

Venerdì 01/09 – 20.45 ROMA-MILAN

Sabato 02/09 – 18.30 BOLOGNA-CAGLIARI

Sabato 02/09 – 18.30 UDINESE-FROSINONE

Sabato 02/09 – 20.45 ATALANTA-MONZA

Sabato 02/09 – 20.45 NAPOLI-LAZIO

Domenica 03/09 – 18.30 INTER-FIORENTINA

Domenica 03/09 – 18.30 TORINO-GENOA

Domenica 03/09 – 20.45 EMPOLI-JUVENTUS

Domenica 03/09 – 20.45 LECCE-SALERNITANA

Serie A 2023-2024: giornata 4

Sabato 16/09 – 15.00 JUVENTUS-LAZIO

Sabato 16/09 – 18.00 INTER-MILAN

Sabato 16/09 – 20.45 GENOA-NAPOLI

Domenica 17/09 – 12.30 CAGLIARI-UDINESE

Domenica 17/09 – 15.00 FROSINONE-SASSUOLO

Domenica 17/09 – 15.00 MONZA-LECCE

Domenica 17/09 – 18.00 FIORENTINA-ATALANTA

Domenica 17/09 – 20.45 ROMA-EMPOLI

Lunedì 18/09 – 18.30 SALERNITANA-TORINO

Domenica 03/08 – 20.45 HELLAS VERONA-BOLOGNA

