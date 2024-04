Arbitri: Guida per Roma-Lazio dopo la Pasqua nera dei fischietti, bocciati in quattro

Tutte le designazioni della 31esima di serie A: il designatore grazia Doveri e Massa, bocciati Colombo, Sacchi e Marcenaro, Ayroldi e Di Bello in B

Punto e daccapo. Il turno pasquale dopo la sosta per le nazionali ha scatenato nuove polemiche legate agli arbitri: male o insufficienti quasi tutti i fischietti impegnati tra sabato e lunedì, con errori da matita blu per Colombo, che ha ignorato il rigore netto a favore della Lazio contro la Juve. Compito duro quindi per Rocchi che per il big-match della 31esima giornata, il derby Roma-Lazio, si è affidato a Guida.

Bocciati anche Sacchi e Marcenaro

Oltre a Colombo vanno dietro la lavagna Sacchi, e male in Genoa-Frosinone e Marcenaro che in Lecce-Roma ha negato un rigore alla squadra di De Rossi. Rimandato anche Pairetto, che aveva deluso in Napoli-Atalanta e che sarà solo il Var in Cagliari-Atalanta, affidata a Rapuano.

Di Bello, Marchetti e Ayroldi tornano in B

Comincia a rivedere la luce Di Bello: il fischietto brindisino – che era rientrato solo come solo Avar in Sassuolo-Udinese, scontando la pessima direzione di Lazio-Milan – riparte dalla B ed arbitrerà Catanzaro-Como. Dopo essere stato fermato per i pasticci in Inter-Genoa si rivede – ma sempre in B – anche Ayroldi designato per Spezia-Lecco. Stessa sorte per Marchetti: pessimo in Torino-Fiorentina e designato solo come IV uomo per Lazio-Juve, dirigerà Sudtirol-Parma.

Doveri e Massa graziati

Nonostante una prova incerta in Cagliari-Verona – dove non ha visto un rigore su Luvumbo – e reduce da una lunga striscia negativa (male in Lecce-Inter, retrocesso al Var in Verona-Sassuolo prima e in Juve-Atalanta poi, quindi solo in B in Palermo-Venezia prima della sosta), Doveri continua a godere della fiducia di Rocchi. L’esperto fischietto romano dirigerà Monza-Napoli. Anche Massa viene confermato in A nonostante il periodo grigio. Incerto in coppa Italia in Juve-Lazio era reduce da errori gravi in Real-Lipsia di Champions e Fiorentina-Roma. Arbitrerà Empoli-Torino sabato pomeriggio.

Orsato per Frosinone-Bologna

Si rivede anche Orsato, designato per Frosinone-Bologna mentre si conferma una garanzia La Penna, scelto per Juventus-Fiorentina. Chiudono il quadro Sozza per Salernitana-Sassuolo, Massimi per Milan-Lecce, Manganiello per Verona-Genoa e Piccinini per Udinese-Inter.