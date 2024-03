Arbitri: La Penna per Inter-Napoli, fermato anche Massa, torna Maresca

Tutte le designazioni della 29esima giornata di serie A: il designatore rinvia ritorno di Doveri, Giua per Juventus-Genoa, Mariani per Verona-Milan

13-03-2024 12:33

E venne il giorno del big-match. Rocchi premia il romano La Penna, che è stato tra i più affidabili dall’inizio della stagione, e lo spedisce a dirigere la partitissima di domenica sera tra Inter e Napoli. Rinviato il ritorno in A di Doveri (male in Lecce-Inter e retrocesso al Var in Verona-Sassuolo due settimane fa e in Juve-Atalanta la settimana scorsa): arbitrerà solo in B in Palermo-Venezia. Non mancano le sorprese nelle scelte del designatore per la 29esima giornata di serie A.

Massa fermato dopo gli errori in Champions e in Roma-Fiorentina

Non è una sorpresa lo stop per Massa, che avevamo preannunciato. Dopo essere rientrato in B in Cremonese-Palermo senza convincere ed era rimasto fermo un turno. Designato dall’Uefa per la gara di Champions tra Real Madrid e Lipsia ha fatto infuriare i tedeschi per la mancata espulsione di Vinicius, che aveva preso per il collo un avversario. Lo stesso Vinicius che poi avrebbe segnato il gol decisivo per il passaggio di turno delle merengues nell’1-1 finale.

Rocchi lo aveva scelto per lo scontro diretto in chiave Europa tra Fiorentina e Roma ma Massa ha sbagliato tutto anche al Franchi. Concesso un rigore che non c’era ai viola, non ha cacciato un secondo giallo per Belotti che probabilmente c’era e ha convalidato una rete dubbia a Mandragora. Massa va ad aggiungersi agli altre tre arbitri mandati in panchina (e ci resteranno a lungo), ovvero Di Bello (dopo gli errori in Lazio-Milan), Marchetti (pessimo in Torino-Fiorentina) e Ayroldi (tanti pasticci in Inter-Genoa).

Sacchi confermato nonostante gli errori in Milan-Empoli

Nessuno stop invece per Sacchi, apparso incerto e salvato dal Var in Milan-Empoli: dirigerà il delicato match tra Atalanta e Fiorentina. A riposo Orsato (non impeccabile in Napoli-Torino) che stasera dirigerà in Champions Borussia-Psv, bocciato Chiffi (troppi errori in Lecce-Verona).

Si rivede Maresca, a riposo Guida e Pairetto

Torna a dirigere in A Fabio Maresca. Il fischietto napoletano dopo le incertezze in Lazio-Bologna aveva fatto bene in Verona-Sassuolo ma era stato mandato prima al Var in Fiorentina-Roma e poi in B: arbitrerà lo scontro-salvezza Salernitana-Lecce, gara di prima fascia. Sorprende, visto che ci sarà la sosta, il riposo assegnato a Pairetto (bene in Juve-Atalanta) e Guida (senza errori in Bologna-Inter).

Nuova chance per Mariani e Fabbri

Dopo essere stato fermato per l’incerta conduzione di Napoli-Juventus ha una muova chance Mariani che arbitrerà una gara di prima fascia come Verona-Milan. Convincente in Salernitana-Monza, quando era rientrato dopo un mese di stop per i pasticci in Inter-Verona, Fabbri ha un’altra opportunità e arbitrerà l’anticipo Empoli-Bologna. Chiudono il quadro Marcenaro per Monza-Cagliari, Colombo per Udinese-Torino, Rapuano per Frosinone-Lazio, Manganiello per Roma-Sassuolo e Giua per Juventus-Lecce.