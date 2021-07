Arbitri, lo scandalo s'allarga: altri due sospesi, social in tilt

Il caso dei rimborsi gonfiati dagli arbitri di serie A non si è chiuso con le squalifiche dai 12 ai 20 mesi che hanno colpito Pasqua, La Penna e altri cinque assistenti. Come ha rivelato Sky Sport, ci sono altri due big che potrebbero essere puniti per le irregolarità commesse nella richiesta di emolumenti per le trasferte. Le infrazioni dei due arbitri sotto indagine, comunque, sarebbero più lievi rispetto a quelle dei colleghi già sanzionati.

Caso rimborsi, altri due arbitri sospesi in A

I due fischietti sospesi, e dunque impossibilitati a prendere parte, almeno per il momento, al raduno della Can di serie A e B a Sportilia, sono Davide Massa della sezione di Imperia e Piero Giacomelli di quella di Trieste. Per loro è scattata una sospensione “cautelativa”, necessaria alla Procura arbitrale per valutare meglio la loro posizione. Tra le prime conseguenze dello stop, il fatto che la “rosa” degli arbitri a disposizione del nuovo designatore Rocchi per la prossima stagione si riduce ulteriormente. Dai 51 previsti per le due categorie principali del calcio italiano, adesso ne rimangono 46.

Massa e Giacomelli sospesi, il web si scatena

“Se non ricordo male sono stati gli arbitri dell’ultima finale di Coppa Italia“, allude un utente sospettoso. “Io invece li ricordo costantemente al centro delle polemiche, soprattutto Giacomelli ma anche Massa“, precisa un altro fan su Twitter. Anche i sospetti si moltiplicano: “Chissà perché invece altri arbitri hanno deciso di andare in pensione anticipatamente… Forse per non andare anche loro nel calderone dello scandalo spese gonfiate”. Altri utenti fanno un’osservazione: “Ma vi rendete conto che questi personaggi sono capaci letteralmente di vendersi per qualche decina di euro in più?”. Un tifoso della Juve fa autodifesa preventiva: “Vogliamo scommettere che entro qualche ora la discussione sugli arbitri si trasformerà in una discussione sulle responsabilità della Juve?”. Mentre qualche altro sottolinea: “Questi decidono scudetti, promozioni, retrocessioni e sono capaci di fare carte false per qualche spicciolo in più. Aiuto”.

SPORTEVAI | 23-07-2021 11:30