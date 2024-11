Arbitri: Mariani per Inter-Napoli, Rocchi ferma Doveri, Ayroldi, Feliciani e Ferrieri Caputi

Le designazioni in serie A: Sozza per il derby della Mole, Di Bello per Atalanta-Udinese, Fabbri per Cagliari-Milan, Manganiello per Roma-Bologna

L’ennesimo weekend horror per gli arbitri ha messo ancora una volta di più in difficoltà Rocchi per le scelte della 12esima giornata di serie A. E’ rimasto molto deluso dalle scommesse fatte la scorsa settimana, andate quasi tutte male e sembra quasi che non sappia più a chi affidarsi visto che qualche scheletro nell’armadio ce l’hanno un po’ tutti, chi più chi meno. Per il big match di giornata scelta quasi obbligata: toccherà a Mariani di Aprilia, tra i più navigati ma che avrà tutti gli occhi addosso. Con lui Di Paolo al Var ed Aureliano all’Avar.

Fermati Doveri, Ferrrieri Caputi e Ayroldi

Inevitabili i provvedimenti dopo i tanti errori della scorsa giornata: fermati Doveri, per il giallo a Retegui non messo a referto oltre che per una prova deludente in Napoli-Atalanta, la Ferrieri Caputi, inadeguata e salvata solo dal Var in Inter-Venezia. Feliciani – bocciato pubblicamente anche ad Open Var per il gol annullato a Mota in Monza-Milan ma in castigo anche Marcenaro (con Pairetto che era al Var e che è stato retrocesso in B per Pisa-Sampdoria) per la doppia svista sul gol irregolare del Verona sulla Roma e Ayroldi, disastroso in Lazio-Cagliari dove ha fatto infuriare i sardi.

Sozza per Juventus-Torino

Per l’altra partitissima di giornata, ovvero Juventus-Torino, la scelta è caduta su Sozza che non sta ripetendo il rendimento di due stagioni fa ma che è in crescita ed è reduce da un Fiorentina-Roma in cui non ha commesso errori. Tra gli arbitri che stanno sbagliando meno ci sono anche Fabbri e Sacchi: il primo fischierà in Cagliari-Milan, il secondo (che ha diretto anche il big-match Juventus-Lazio) in Lecce-Empoli.

Nuova chance per Di Bello

Sembra aver riacquistato fiducia Di Bello che dopo non aver brillato in Udinese-Juventus viene confermato in A per Atalanta-Udinese mentre è ormai diventato un fedelissimo di Rocchi il giovane Zufferli che dopo Juve-Parma dirigerà Fiorentina-Verona. Sotto osservazione dopo i recenti errori ci vanno Chiffi, scelto per Venezia-Parma e Rapuano (Genoa-Como). Si confida in un ritorno ad alti livelli invece per Colombo che dopo Milan-Napoli arbitrerà Monza-Lazio. Chiude il quadro Manganiello per Roma-Bologna.