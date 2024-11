Arbitri: un altro flop, il Rocchi horror show scatena la polemica sul web

Continua il momento no dei fischietti, errori in serie su quasi tutti i campi: il designatore non sa uscire dall'impasse, si salvano in pochi

Un altro weekend da dimenticare in serie A per i fischietti, errori da matita blu su parecchi campi, Var sotto accusa, proteste bipartisan, tifosi sul piede di guerra: chiamatelo pure Rocchi horror show perchè dall’inizio di questa stagione, la prima senza Orsato, per il designatore il campionato si sta trasformando in un campo minato.

Si salva solo Guida, in calo tutti gli altri

Non si salva quasi nessuno finora considerando quanto visto dall’inizio della stagione. Il migliore resta Guida, perfetto in Inter-Juventus ma che pure ha qualcosa da farsi perdonare (soprattutto in Champions, dove quel rigore assegnato al Lille contro l’Atletico Madrid fa ancora gridare allo scandalo), ma dietro di lui il vuoto o quasi. Regge Doveri, che pure ieri in Napoli-Atalanta ha commesso diversi errori, si difendono Fabbri e Sacchi sia pur con qualche macchia, tiene botta Mariani ma tutti gli altri sono in netto calo.

Gli errori del weekend

Solo considerando le gare del weekend da matita blu l’errore di Feliciani in Monza-Milan, col gol annullato a Mota. E che dire di Abisso in Udinese-Juve? Bocciata la Ferrieri Caputi in Inter-Venezia anche se la palma del peggiore va a Marcenaro (che già aveva precedenti imbarazzanti e che nonostante questo da gennaio diventerà internazionale e da un VOR composto da Pairetto (pessimo VAR anche di Guida in Atletico-Lilla) e Maresca (sospeso per aver minacciato un giocatore in Kuwait): il gol del 2-1 del Verona doveva essere annullato per due irregolarità.

I tifosi sul piede di guerra contro gli arbitri

Sul web è un delirio. Tutti contro tutti. L’errore del Bentegodi è il più clamoroso: “Sul gol del Verona c’è anche “il ponte” di Kastanos su Svilar. Un ORRORE altro che errore. Mai come quest’anno gli arbitri stanno decidendo buona e cattiva sorte del campionato” e poi: “Mi viene il dubbio, così come mi era venuto a Monza Roma sul fallo su Baldanzi, a Genoa Roma sul fallo su Dybala e a Roma Empoli, al fallo su Shomitodov, che fossero ben svegli. Anche perchè ieri nemmeno hanno fatto sentire l’audio” e anche: “Quest’anno il var ne sta combinando una dietro l’altra..Alla fine le persone si stancheranno, allontanandosi da questo sport..”.

C’è chi scrive: “Nelle rapine se fai il palo non eviti la galera. Aver trasformato il campionato in un Truman show ad appannaggio delle grandi con episodi grotteschi taciuti. In wrestling dove l importante è che il jackpot Champions vada nelle giuste mani. Chi paga questa gente è complice” e anche: “Fanno quello che vorrebbero accadesse. Altrimenti non si spiegherebbe perché per l’Inter spesso si ricorra al VAR sui goal subìti e sugli episodi contro. Che spesso vengono subito considerati regolari”

Si lamentano tutti, dai tifosi del Venezia a quelli dell’Inter: “Al Var c’era Chiffi. Quanto avrà sofferto per non poter convalidare un gol con 2 irregolarità(mano e braccia appoggiate sulla nuca di Bisseck) dopo aver negato un rigore all’Inter per la stessa fattispecie di fallo (braccia appoggiate di Dumfries)” e poi: “La Caputo ha mostrato una forma fisica scadente a dir poco. A fine primo tempo era in apnea. Nel secondo tempo finiva fuori dalle inquadrature x quanto era lontana dalle azioni. Con tutto il rispetto la parità di genere a certi livelli è fisicamente impossibile” e infine: “Buongiorno, ma tutte le polemiche del giorno dopo su errori arbitrali a che servono visto che non cambia mai niente? Solo a farci tutti il sangue amaro …che io ricordi mai rigiocare un gara su un errore dell’arbitro”.