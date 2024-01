Arbitri: Orsato, Doveri e Maresca: meno giovani e spazio ai big, fermati Massa e Guida

Tutte le designazioni della 21esimadi serie A: Orsato per Salernitana-Genoa, Doveri impegnato in Lecce-Juventus mentre Maresca arbitrerà il Milan

17-01-2024 12:48

Non è stata una settimana facile per il designatore Rocchi: dopo la conferenza-sfogo di venerdì scorso, in cui aveva chiesto più rispetto per gli arbitri dopo le feroci polemiche (in particolare per Inter-Verona e il rosso non dato per Bastoni sul gol di Frattesi). Il weekend successivo, infatti, ha visto ancora troppi errori sui campi di serie A così si è arrivati a scelte controcorrente per la 21esima giornata di serie A, un vero dietrofont.

Rocchi tiene in panchina i giovani e rilancia i big

Dopo aver sempre dato spazio alla linea verde arbitrale il designatore corregge il tiro e per le sei gare di giornata (mancano Inter, Napoli, Fiorentina e Lazio impegnate in Supercoppa) sceglie i più esperti, mandando in panchina i giovani. Bocciati Rapuano, che ha sbagliato parecchio in Monza-Inter dove ha concesso tre rigori non tutti limpidi, annullando un gol a Pessina, e Marinelli, incerto in Napoli-Salernitana.

Fermi Guida, Fabbri e Massa

Restano al palo anche Guida (male in Salernitana-Juventus, così così in Milan-Roma) e Massa che era rientrato in Lecce-Cagliari senza brillare anche se è possibile che uno dei due venga scelto per la finale di Supercoppa di lunedì. Nonostante le rassicurazioni iniziali non rientrano invece Fabbri e Nasca, arbitro e Var del famigerato Inter-Verona.

Maresca arbitra Udinese-Milan

Ancora in castigo Abisso, male in Sassuolo-Fiorentina: il fischietto siciliano sarà solo al Var in Udinese-Milan affidata a Maresca che dopo aver scontato in B qualche prova-no (ha diretto bene Catanzaro-Lecco) resta tra i più in forma. Un altro big, Orsato, dirigerà invece il match salvezza Salernitana-Genoa. Designazione blindata con l’esperto Mazzoleni al Var.

Doveri per Lecce-Juventus

Anche per Lecce-Juventus il designatore è voluto andare sul sicuro, scegliendo Doveri che non sta attraversando un momento felice ma resta tra i più affidabili. Prova d’appello invece per Sacchi. Dopo aver deluso in Udinese-Lazio ed essersi riscattato in Juve-Frosinone viene riproposto in un match delicato: battezzerà l’esordio di De Rossi sulla panchina della Roma nella gara di sabato all’Olimpico contro il Verona. Chiudono le designazioni Giua per Empoli-Monza e Dionisi per Frosinone-Cagliari.