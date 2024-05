Arbitri: Orsato non chiude col botto, Doveri per Frosinone-Udinese e Massa ad Empoli-Roma

Si rivede la Ferrieri Caputi in Juventus-Monza, Sozza fischia in Atalanta-Torino, Dionisi per Napoli-Lecce. Tutte le designazioni dell’ultima giornata

Ultime designazioni stagionali in serie A e subito una grande sorpresa: non compare Orsato, che dopo gli Europei appenderà il fischietto al chiodo. Il fischietto di Schio, che era stato sostituito da Guida la settimana scorsa per Udinese-Empoli per un’improvvisa indisponibilità, non compare nella lista delle ultime scelte di Rocchi e non potrà salutare la serie A. Possibile che venga designato per i playoff di B ma non avrà modo di dire addio col botto alla massima serie.

Doveri nel match-salvezza Frosinone-Udinese

Per la partita più importante, quella che domenica sera vedrà lo scontro diretto per la salvezza tra Frosinone e Udinese, il designatore è comunque andato sul sicuro scegliendo Doveri che già aveva fatto bene in Sassuolo-Cagliari nell’ultimo turno.

Massa per Empoli-Roma, fermati Sacchi, Maresca e Guida

Si rivede invece Massa, che era stato tenuto in panchina di recente: al fischietto ligure toccherà l’altro delicatissimo match decisivo per non retrocedere, ovvero Empoli-Roma. Fermati Sacchi (male in Inter-Lazio), Guida (molto male in Udinese-Empoli), Manganiello (male in Roma-Genoa), Maresca (che nella finale di coppa Italia aveva scatenato la furia di Allegri) e Marchetti che era stato salvato solo dal Var a Firenze.

Bocciato Piccinini, si rivede Santoro

Non ha più rivisto la A Piccinini, dopo aver deluso un mese e mezzo fa in Cagliari-Juve, quando non aveva visto un rigore per i bianconeri, assegnandone due ai sardi, mentre si rivede Santoro. L’arbitro siciliano dirigerà comunque una gara senza significati come Genoa-Bologna. Stesso discorso per Prontera, scelto per Cagliari-Fiorentina.

Sozza e Dionisi decidono le gare per la Conference

In ballo c’è anche un eventuale posto in più per la Conference (se la Fiorentina dovesse vincere la finale) che può toccare a Torino o Napoli. Per Atalanta-Torino la scelta è caduta su Sozza, che non si è ripetuto ai livelli di due stagioni fa ma che resta affidabile mentre Dionisi fischierà al Maradona per Napoli-Lecce.

Ferrieri Caputi arbitra Juve-Monza

Per la prima volta in carriera la Ferrieri Caputi arbitrerà la Juventus: il fischietto in rosa (che aveva arbitrato anche l’Inter fresca di scudetto) dirigerà Juventus-Monza. Restano poi solo partite che non hanno obiettivi in ballo per cui Rocchi ha lanciato anche qualche sorpresa. Per Milan-Salernitana c’è Di Marco, per Verona-Inter c’è Zufferli e per Lazio-Sassuolo Tremolada.

La Penna per il playout di ritorno di B Ternana-Bari

Per il ritorno dei playout di serie B designazione blindatissima: con l’ottimo La Penna, una delle rivelazioni della stagione arbitrale, ci saranno i due migliori assistenti ovvero Carbone e Giallatini, con l’esperto Irrati al Var (Manganiello IV uomo e Meraviglia all’AVar)