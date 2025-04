Aryna Sabalenka numero 1 classifica WTA 7 aprile 2025, podio rivoluzionato e Paolini stabile. Sale Anna Kalinskaya

La bielorussa ancora in testa alla classifica mondiale aggiornata, Coco Gauff spodestata mentre l'azzurra regge e rimane al 6° posto. Lieve ripresa, infine, della russa

Il rischio di perdere l’egemonia si approssimava allo zero e così è stato dopo i tornei WTA di Charleston e Bogotà: la prima in classifica è e rimane, Aryna Sabalenka la quale si conferma the Queen. Per la rivale polacca Iga Swiatek c’è ancora margine di miglioramento, ma ciò dovrà avvenire in contemporanea a una presunta – mera supposizione – interruzione della continuità che ha dimostrato la tigre. Diversa la questione per Coco Gauff, che saluta il 3° posto a causa dell’avanzata della connazionale Jessica Pegula, alla guida del riscatto delle trentenni. Nulla da segnalare, invece, per l’azzurra Jasmine Paolini che rimane stabile al 6° posto con qualche ambizione in più.

Mirra Andreeva, reduce dalla vittoria di Indian Wells, rimane alle spalle di Jasmine nella Top10 che non registra altre variazioni a parte l’avvicendamento già citato.

Classifica WTA aggiornata al 7 aprile 2025: Sabalenka 1°

Con Charleston e Bogotà, la classifica aggiornata al 7 aprile 2025 deve registrare un cambio importante ma che non interessa Sabalenka, che si tiene strettissima la prima posizione del ranking WTA. La bielorussa si gode ancora il crescendo impressionante che ha avuto la sua apoteosi al Miami Open, torneo nel quale ha superato ai quarti la nostra Paolini, e dopo quanto patito ad Indian Wells quando è stata superata dall’esplosiva Mirra Andreeva.

Il podio non subisce ancora le temute scosse e inversioni Sabalenka-Swiatek se non per la vittoria a Charleston di Pegula, l’americana infatti guadagna i punti utili al sorpasso di Gauff, più giovane di dieci anni e più rispetto a Jessica ma che, guadagnati questi punti, la vede avanzare.

Madison Keys, altra americana, si mantiene stabile al 5° posto davanti alla nostra azzurra Jasmine Paolini che difende la posizione nel ranking grazie ai quarti ai Miami Open.

Classifica cambiata nella Top 10

Con la vittoria di Pegula a Charleston, Gauff si trova più indietro di un posto nella classifica e davanti alla connazionale Madison Keys che dopo la vittoria degli Australian Open si tiene stretta il 5° posto che aveva con metodo e fatica già raggiunto.

Si conferma, poi, Paolini che non può cedere nulla a questo punto della stagione in chiave classifica: l’avanzata di Andreeva si è fermata, ma non n va sottovalutata. Resta 7° e dietro di lei, ci sono Zheng, Badosa, Rybakina.

Paolini regge allo scossone Furlan

Come accennavamo, l’opera puntuale di Paolini nell’erodere punti su punti, nonostante l’avvio di stagione alquanto problematico, l’ha ricondotta al 6° posto non senza fatica.

Jasmine Paolini, a questo punto della stagione nel 2024 aveva già vinto Doha torneo in cui, invece, ha rimediato l’infortunio al piede che le è costato anche il doppio incidendo sulla classifica e, forse, anche sul piano mentale considerati poi quanto avvenuto nei tornei successivi. Senza considerare l’addio al suo storico coach, Renzo Furlan, il quale l’ha condotta a questo punto e ai livelli attuali nel ranking WTA.

Solo a Miami abbiamo visto davvero un’evoluzione, soprattutto sul servizio e sul dritto di Paolini, che ha riportato a un anno fa a quando Paolini aveva intrapreso un percorso ascendente. Dicevamo che davanti e dietro Jasmine non si registrano cambiamenti importanti, almeno in Top 10.

Top ten: Paolini resta 6°

Senza ulteriori aggiunte a quel che abbiamo già illustrato, siamo in grado di affermare che la classifica WTA ai massimi vertici è confermata con significative variazioni, rispetto al recente passato, per via dei risultati del torneo statunitense. Ecco la classifica aggiornata al 7 aprile 2025 per via del torneo di Charleston e Bogotà:

Aryna Sabalenka 10541 Iga Swiatek 7470 Jessica Pegula 6101 Coco Gauff 6063 Madison Keys 4999 Jasmine Paolini 4843 Mirra Andreeva 4775 Qinwen Zheng 4243 Paula Badosa 3821 Elena Rybakina 3808

La classifica completa e aggiornata a lunedì 7 aprile 2025 è qui.

Anna Kalinskaya in lievissima ripresa

Con un nuovo rapporto o forse una ripresa fisica e mentale adeguata al momento, Anna Kalinskaya, in classifica, continua a salire anche se ormai è lontana l’immagine che la tennista russa aveva dispensato nel 2024 quando era riuscita a occupare la posizione numero 12 del ranking.

Chiuso e archiviato Sinner, sul piano dei risultati WTA e in classifica, la tennista è ormai fuori dalla Top 30 anche se in miglioramento rispetto anche alla settimana passata .

Anna occupa, stando al ranking aggiornato a lunedì mattina, la 31° posizione in classifica WTA, in una sorta di progressivo e graduale processo di recupero che sembra incoraggiante, pur nell’evidenza dei lenti progressi. A differenza di Jannik Sinner, che mantiene intatto il suo primato nel ranking mondiale, Anna non si è fermata per un accordo ma per l’impatto di infortuni e mentalità su cui sta tornando a lavorare.