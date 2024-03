Atalanta-Bologna, moviola: Koopmeiners graziato, il rigore sotto i riflettori

La prova dell’arbitro La Penna al Gewiss Stadium analizzata ai raggi X, il fischietto romano ha ammonito cinque giocatori di cui tre della Dea

04-03-2024 07:35

Rocchi continua a fidarsi di La Penna e gli sta affidando gradatamente partite sempre più difficili: gli è toccato infatti il confronto in chiave Champions tra Atalanta e Bologna. Dopo aver saltato Torino-Sassuolo per un problema in extremis che lo aveva messo ko il fischietto romano era stato impeccabile in Torino-Lazio la settimana scorsa ma come se l’è cavata ieri?

I precedenti di La Penna con Atalanta e Bologna

Erano 14 i precedenti tra La Penna e il Bologna con uno score di 4 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte. Ultimo precedente Inter-Bologna 1-2 di Coppa Italia lo scorso dicembre, dieci i precedenti con l’Atalanta con 8 vittorie nerazzurre, un pareggio e una sconfitta. L’ultimo è Atalanta-Milan 3-2 del 9 dicembre 2023.

La Penna ha ammonito cinque giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Preti e C.Rossi, con Volpi IV uomo, Valeri al Var e Serra all’Avar, l’arbitro ha ammonito 5 giocatori, di cui due della squadra di Thiago Motta: Koopmeiners, Holm, Ederson (A), Posch, Odgaard (B)

Atalanta-Bologna, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 56’ Koopmeiners in area calcia involontariamente Saelemaekers, il penalty è netto: l’olandese rischia anche il secondo giallo, visto che era stato ammonito al 14’ per fallo su Ndoye. Unica piccola pecca per La Penna in Atalanta-Bologna.