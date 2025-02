Atalanta-Brugge, dove vederla in diretta tv e streaming Champions League 2024/2025: orario, probabili formazioni, arbitro

Dopo la sconfitta tra le polemiche dell'andata, l'Atalanta è chiamata alla rimonta nella sfida di ritorno dei playoff al Gewiss contro i belgi: le scelte di Gasperini.

Missione rimonta. L’Atalanta è chiamata a ribaltare la sconfitta per 2-1 subita in Belgio dal Club Brugge nella gara di ritorno dei playoff di Champions League al Gewiss. Gasperini si affida a Retegui per centrare la qualificazione agli ottavi di finale della coppa dalle grandi orecchie.

Champions: Atalanta-Brugge, quando si gioca

Il match tra Atalanta e Brugge è in programma stasera, martedì 18 febbraio, con fischio d’inizio fissato alle 21:00. Si parte dal 2-1 del primo atto a favore della compagine belga, che ha battuto la Dea tra le polemiche per il rigore concesso nel recupero su fallo inesistente di Hien e trasformato da Nilsson.

Al Gewiss Stadium, con la spinta dei propri tifosi, i nerazzurri proveranno a ribaltare il risultato con l’intento di staccare il pass per gli ottavi. Dando uno sguardo all’euro-percorso degli orobici, l’obiettivo è senza dubbio alla portata. Del resto, nella fase campionato l’Atalanta ha fermato sul pareggio Barcellona e Arsenal, ha dato filo da torcere al Real Madrid e ha letteralmente travolto Young Boys e Sturm Graz.

A che ora e dove vedere Atalanta-Brugge diretta TV

Chi vorrà seguire in tempo reale il ritorno dei playoff tra Atalanta e Brugge potrà collegarsi e seguire la diretta tv in programma stasera a partire dalle 21:00 su Sky, che trasmetterà in esclusiva l’attesa sfida di Champions.

Gli abbonati all’emittente satellitare potranno seguire il match sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252.

Champions, Atalanta-Brugge dove vederla in streaming

Per quanto riguarda lo streaming, le opzioni sono due. Gli abbonati alla pay-tv avranno la possibilità di vedere la partita dell’Atalanta sull’app SkyGo, disponibile su pc, smartphone e tablet. L’alternativa è rappresentata da NOW, piattaforma che trasmette i contenuti del palinsesto targato Sky.

Le probabili formazioni

Gasperini ha diversi elementi formi ai box, ma ciò non ferma certo la Dea. Padroni di casa con il 3-4-1-2, ecco le scelte del tecnico di Grugliasco: il terzetto formato da Posch, Djimsiti e Kolasinac agirà a protezione di Carnesecchi. Sulle corsie laterali spazio a Bellanova e Zappacosta, mentre in mediana dovrebbero partire dal primo minuti Ederson e De Roon. A Pasalic il compito di rifornire il grande ex De Ketelaere e Retegui.

Il Club Brugge risponde col 4-2-3-1: Talbi, Vanaken e Tzolis i trequartisti alle spalle dell’attaccante spagnolo Jutglà, già a bersaglio nel match d’andata.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Posch, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Retegui. Allenatore: Gasperini.

Carnesecchi; Posch, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Retegui. Allenatore: Gasperini. Club Brugge (4-2-3-1): Mignolet; Seys, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Jashari, Onyedika; Talbi, Vanaken, Tzolis; Jutglà. Allenatore: Hayen.

L’arbitro del match

A dirigere il il ritorno tra Atalanta e Club Brugge sarà il tedesco Felix Zwayer, l’arbitro della finale di Nations League 22-23 tra Croazia e Spagna. Assistenti i connazionali Robert Kempter e Christian Dietz, quarto uomo Florian Badstübner. In sala Var Bastian Dankert con lo sloveno Alen Borošak.