Atalanta-Empoli, moviola: il primo penalty stagionale contro la Dea è inventato

La prova dell’arbitro Feliciani al Gewiss Stadium analizzata ai raggi X dall’esperto di Dazn Luca Marelli, il fischietto abruzzese ne ha ammoniti 2

Ermanno Feliciani, direttore di gara delle sezione di Teramo, è stata la scelta per Atalanta-Empoli. Il fischietto abruzzese è un classe 1991, ma vanta solo due stagioni in Serie A, con 2w gare totali sotto la sua direzione, di cui 13 nella scorsa annata. Ha iniziato la terza stagione nella massima competizione arbitrando per la prima volta l’Inter nella gara col Genoa dove ha comunque commesso qualche sbavatura e ha continuato ad avere fiducia con la designazione di Roma-Udinese ma non ha convinto in Napoli-Como ed Atalanta-Verona per poi combinare un pasticcio in Monza-Milan, quando annullò un gol regolare a Dany Mota. Da quel momento non ha più arbitrato in A, vediamo come se l’è cavata ieri il fischietto abruzzese che aveva già diretto in settimana Juve-Cagliari di coppa Italia annullando due gol a Vlahovic.

Clicca qui per gli highlights

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I precedenti di Feliciani con Atalanta e Empoli

Erano quattro i precedenti con gli azzurri: la vittoria dell’ottobre del 2022 1-0 in casa col Sassuolo, la sconfitta del marzo del 2023 a Monza per 2-1, il pareggio che valse la salvezza a maggio sempre del 2023 con la Sampdoria 1-1 e infine il pari casalingo dello scorso marzo 0-0 contro il Genoa. Quattro, con altrettante vittorie orobiche, i precedenti con l’Atalanta.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Perrotti con Arena IV uomo, Ghersini al Var e Doveri all’Avar, l’arbitro ha ammonito Zaniolo, Pezzella

Atalanta-Empoli, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi della gara. Al 21′ giallo per Zaniolo, autore di un pestone su Esposito: l’ex Roma era entrato da neanche un minuto. Al 57′ l’episodio che fa discutere. Contatto veramente dubbio in area di rigore tra Djimsiti e Grassi. Il capitano dell’Empoli va giù e dopo un lungo check al VAR, l’arbitro viene chiamato all’on field review ed assegna il calcio di rigore tra l’incredulità dei bergamaschi. Sul dischetto si presenta Esposito che calcia forte e centrale, battendo Carnesecchi.

E’ stato il primo rigore fischiato contro l’Atalanta in questa stagione. Al 59′ ammonito per proteste il tecnico dell’Empoli D’Aversa. Al 64′ giallo a Pezzella che frena una ripartenza avversaria trattenendo platealmente Bellanova. Lo stesso Pezzella rischia grosso subito dopo per un altro fallo sulla trequarti. All’88’ l’Empoli chiede un rigore per una spinta in area di Kolasinac su Fazzini, l’arbitro Feliciani lascia correre. Dopo il recupero Atalanta-Empoli finisce 3-2.

Per Marelli non c’era rigore

A fare chiarezza è l’esperto di Dazn Luca Marelli che sul penalty all’Empoli dice: “Grassi ha anticipato Djimsiti che non ha toccato il pallone ma il contatto è stato molto molto leggero, è stato un on field review molto forzato. Io in sala Var non avrei richiamato al monitor, non sono d’accordo con questa decisione che è stata eccessiva”. Sul penalty reclamato nel finale dai toscani Marelli dice: “Giusto non fischiare perché il contatto è stato cercato da Fazzini, il difensore non ha fatto alcun movimento per ostacolare l’avversario”.