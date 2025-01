Atalanta-Sturm Graz, dove vederla in diretta tv e streaming Champions 2024/2025: orario, probabili formazioni e arbitro

La penultima giornata della prima fase della Champions strizza l'occhio all'Atalanta, che non può steccare in casa con gli austriaci dello Sturm Graz: le scelte di Gasperini

L’Atalanta ospita lo Sturm Graz in occasione della settima e penultima giornata di Champions League. In casa contro la formazione austriaca Gasperini non può sbagliare: la Dea ha 180 minuti di tempo per blindare la zona playoff e, magari, provare a staccare il pass diretto per gli ottavi di finale.

Champions: Atalanta-Sturm Graz, quando si gioca

A fare da cornice alla sfida di Champions League tra Atalanta e Sturm Graz è il Gewiss Stadium di Bergamo, dove i nerazzurri sono chiamati al riscatto in seguito alla cocente sconfitta subita dal Napoli nello scontro diretto per la vetta della Serie A. Le due squadre scenderanno in campo oggi, martedì 21 gennaio, con fischio d’inizio fissato alle 18:45.

Fin qui sono 11 i punti collezionati dai lombardi, frutto di tre vittorie, due pareggi e una sconfitta nell’ultimo turno contro i fenomeni del Real Madrid di Carlo Ancelotti. Sono solo 3, invece, i punti racimolati dalla compagine austriaca guidata da Saumel. L’occasione per la Dea è ghiotta, anche perché poi l’avventura nella fase campionato della massima competizione continentale riservata ai club si concluderà con una trasferta impegnativa a Barcellona.

Ecco riepilogate di seguito le informazioni fondamentali per seguire la partita:

A che ora e dove vedere Atalanta-Sturm Graz in TV

Il match valevole per la settimana giornata di Champions tra nerazzurri e austriaci sarà trasmesso in esclusiva a partire dalle 18:45 su Sky. Gli abbonati hanno a disposizione diverse opzioni per seguire l’incontro sulla pay tv satellitare: Atalanta-Sturm Graz, infatti, sarà mandata in onda sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K.

Atalanta-Sturm Graz in streaming

Tifosi e appassionati impossibilitati a vedere la partita di coppa sul piccolo schermo, potranno ricorrere alle soluzioni in streaming, sempre previo abbonamento.

Per non perdersi neppure un minuto della gara dei ragazzi di Gasperini si può utilizzare l’app SkyGo, disponibile su pc, smartphone e tablet, oppure NOW, piattaforma che trasmette i contenuti del palinsesto griffato Sky.

Le probabili formazioni

Alle defezioni di Koussonou e Scamacca si è aggiunta quella di Zaniolo, vittima di un risentimento muscolare. Gasperini è intenzionato a lanciare dal primo minuto il talento della Nazionale Under 21 Palestra, che farà rifiatare Bellanova. Atalanta in campo con il consueto 3-4-2-1: il terzetto composto da Kolasinac, Hien e Scalvini agirà a protezione di Carnesecchi. A centrocampo, da destra a sinistra, spazio a Ruggeri, Ederson, De Roon e Palestra. De Ketelaere, partito dalla panchina col Napoli, con Lookman a sostegno del ritrovato Retegui.

Saumel, che in Italia ha giocato con Brescia e Torino, risponde col 4-3-1-2: a Kiteishvili il compito di innescare le due punte Boving e Biereth. L’ultima partita ufficiale dello Sturm Graz risale all’11 dicembre in Champions League contro il Lille per via della lunga pausa invernale del torneo austriaco. Per ritrovare la condizione i bianconeri hanno disputato diverse amichevoli nel mese di gennaio.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kolasinac, Hien, Scalvini; Ruggeri, Ederson, De Roon, Palestra; De Ketelaere, Lookman; Retegui. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Carnesecchi; Kolasinac, Hien, Scalvini; Ruggeri, Ederson, De Roon, Palestra; De Ketelaere, Lookman; Retegui. Allenatore: Gian Piero Gasperini Sturm Graz (4-3-1-2): Khudiakov; Lavalée, Wuthrich, Geyrhofer, Johnston; Yalcouye, Stankovic, Chukwuani; Kiteishvili; Boving, Biereth. Allenatore: Jurgen Saumel

L’arbitro

La direzione della partita tra Atalanta e Sturm Graz è stata affidata all’arbitro lituano Donatas Rumšas. Aleksandr Radiu e Dovydas Sužiedėlis gli assistenti; quarto ufficiale Robertas Šmitas. Var e Avar, infine, saranno il portoghese Tiago Martins e il tedesco Christian Dingert.