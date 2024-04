Atletico Madrid-Dortmund, moviola: tre gialli in 5’ e rigore negato, Guida durissimo

La prova dell’arbitro italiano nell’andata dei quarti di Champions League analizzata ai raggi X, il fischietto campano ha ammonito quattro giocatori

Ha avuto il suo bel da fare sabato scorso all’Olimpico nel derby Roma-Lazio, dove ha ammonito 8 giocatori, ha dovuto sedare accenni di rissa ed ha anche sbagliato qualche decisione Marco Guida, l’arbitro scelto dall’Uefa per Atletico Madrid-Borussia Dortmund, andata dei quarti di Champions. In Italia come in Europa non è considerato il n.1 ma solitamente dà garanzia ed affidabilità. Vediamo come se l’è cavata ieri il fischietto campano.

I precedenti di Guida con Atletico Madrid e Borussia Dortmund

Il fischietto italiano ha al suo attivo solo sette gare della fase a gironi di Champions e non aveva mai diretto un quarto di finale, mentre ha arbitrato due ottavi di Europa League. Nessun precedente con la squadra di Simeone – che agli ottavi, ricordiamolo, aveva eliminato l’Inter ai rigori, e neanche con i gialloneri tedeschi.

L’arbitro ha ammonito quattro giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Carbone e Peretti, con Maresca IV uomo, Valeri al Var e Irrati all’Avar, l’arbitro ha ammonito 4 giocatori: Can (B), Lino (A), Llorente (A), Maatsen (B), Gimenez (A).

Atletico Madrid-Borussia Dortmund, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. L’arbitraggio di Guida è stato duro sin da subito con tre ammonizioni tra il 24′ e il 29′: fallo di Emre Can, pestone di Lino e proteste reiterate di Llorente. Il match si tranquillizza fino al 55′. Poco dopo il giallo sacrosanto di Maatsen su Llorente, Fullkrug va giù in area sulla pressione di Azpilicueta, ma il contatto è lieve. Giusta la decisione di Guida mche ha diretto bene Atletico Madrid-Borussia Dortmund.