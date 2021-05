Austria, i 26 convocati di Foda. Una mina vagante a Euro 2020

L’Austria è una squadra sulla carta completa e che potrebbe recitare un ruolo di outsider. Inserita con Gruppo C con Olanda, Ucraina e Macedonia, potrebbe avere anche possibilità di passare il turno.

I 26 giocatori della nazionale austriaca

Portieri : Bachmann, Pervan, Alexander Schlager

: Bachmann, Pervan, Alexander Schlager Difensori : Alaba, Dragovic, Friedl, Hinteregger, Lainer, Lienhart, Posch, Trimmel, Ulmer

: Alaba, Dragovic, Friedl, Hinteregger, Lainer, Lienhart, Posch, Trimmel, Ulmer Centrocampisti : Baumgartlinger, Baumgartner, Grillitsch, Ilsanker, Laimer, Lazaro, Sabitzer, Schaub, Xaver Schlager, Schöpf

: Baumgartlinger, Baumgartner, Grillitsch, Ilsanker, Laimer, Lazaro, Sabitzer, Schaub, Xaver Schlager, Schöpf Attaccanti: Arnautovic, Gregoritsch, Kalajdzic, Onisiwo

Le stelle della nazionale austriaca

Su tutti il David Alaba che da molti anni è uno dei titolari inamovibili del Bayern Monaco. In nazionale austriaca di solito non gioca da centrale ma da terzino sinistro.

Il gioiello è la mezzapunta Christoph Baumgartner che gioca in Germania nell’Hoffenheim. Classe ’99 ha talento e visione di gioco.

Attenzione anche al bomber Sasa Kalajdzic dello Stoccarda, che sogna di far rivivere i fasti di attaccanti come Polster, Krankl o Schachner.

VIRGILIO SPORT | 31-05-2021 11:28